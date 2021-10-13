Rusya ve AB, aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması için istişarelerde bulunacak

Rusya Sağlık Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamada, bakanlık uzmanları ile AB temsilcilerinin istişare için birkaç kez bir araya gelerek Kovid-19 aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınmasına ilişkin parametreleri ele alacağı belirtildi.Açıklamada, “Rusya Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği temsilcileri arasında, sanal formatta sıradaki çalışma toplantısı gerçekleşti. Toplantı sırasında taraflar bir sonraki ortak atılacak adımları belirledi. Aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması için ana hukuki ve teknik parametreler üzerinde mutabakat sağlamak üzere bir dizi uzman istişareleri yapılacak” ifadelerine yer verildi.Avrupa tarafının bir önceki toplantıda talep ettiği belgelerin daha eylül ayında AB’nin Rusya Temsilciliği’ne gönderildiği hatırlatılan açıklamaya şöyle devam edildi:
Rusya Sağlık Bakanlığı uzmanları ile Avrupa Birliği (AB) temsilcilerinin istişare için birkaç kez bir araya gelerek Kovid-19 aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınmasına ilişkin parametreleri ele alacağı bildirildi.
Rusya Sağlık Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamada, bakanlık uzmanları ile AB temsilcilerinin istişare için birkaç kez bir araya gelerek Kovid-19 aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınmasına ilişkin parametreleri ele alacağı belirtildi.
Açıklamada, “Rusya Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği temsilcileri arasında, sanal formatta sıradaki çalışma toplantısı gerçekleşti. Toplantı sırasında taraflar bir sonraki ortak atılacak adımları belirledi. Aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması için ana hukuki ve teknik parametreler üzerinde mutabakat sağlamak üzere bir dizi uzman istişareleri yapılacak” ifadelerine yer verildi.
Avrupa tarafının bir önceki toplantıda talep ettiği belgelerin daha eylül ayında AB’nin Rusya Temsilciliği’ne gönderildiği hatırlatılan açıklamaya şöyle devam edildi:
“Sertifikaların karşılıklı olarak tanınmasına ilişkin çalışma, Rusya vatandaşlarının AB'de ve AB vatandaşlarının Rusya’da seyahat etmelerinin önündeki engellerin kaldırılmasını amaçlıyor. Bu konudaki ikili istişareler devam ediyor.”