https://tr.sputniknews.com/20211013/rusya-ve-ab-asi-sertifikalarinin-karsilikli-olarak-taninmasi-icin-istisarelerde-bulunacak-1049789712.html

Rusya ve AB, aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması için istişarelerde bulunacak

Rusya ve AB, aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması için istişarelerde bulunacak

Rusya Sağlık Bakanlığı uzmanları ile Avrupa Birliği (AB) temsilcilerinin istişare için birkaç kez bir araya gelerek Kovid-19 aşı sertifikalarının karşılıklı... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T17:02+0300

2021-10-13T17:02+0300

2021-10-13T17:02+0300

koronavirüs

avrupa

rusya

seyahat

aşı

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Rusya Sağlık Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamada, bakanlık uzmanları ile AB temsilcilerinin istişare için birkaç kez bir araya gelerek Kovid-19 aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınmasına ilişkin parametreleri ele alacağı belirtildi.Açıklamada, “Rusya Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği temsilcileri arasında, sanal formatta sıradaki çalışma toplantısı gerçekleşti. Toplantı sırasında taraflar bir sonraki ortak atılacak adımları belirledi. Aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması için ana hukuki ve teknik parametreler üzerinde mutabakat sağlamak üzere bir dizi uzman istişareleri yapılacak” ifadelerine yer verildi.Avrupa tarafının bir önceki toplantıda talep ettiği belgelerin daha eylül ayında AB’nin Rusya Temsilciliği’ne gönderildiği hatırlatılan açıklamaya şöyle devam edildi:

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avrupa, rusya, seyahat, aşı