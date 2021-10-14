https://tr.sputniknews.com/20211014/2022-yili-butcesi-aciklaniyor--1049826157.html

2022 yılı bütçesi yarın açıklanacak

2022 yılı bütçesi yarın açıklanacak

Cumhurbaşkanlığı'nın 2022 bütçesi, yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından açıklanacak. 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T17:27+0300

2021-10-14T17:27+0300

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politika

tbmm

fuat oktay

cumhurbaşkanı yardımcısı

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cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

bütçe teklifi

bütçe

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Taslak, açıklamanın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilecek ve 2022 bütçesinin görüşülmesine başlanacak. Meclis'teki İlk bütçe görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirilecek. Komisyonda ilgili bakanlıklar, kendi bütçeleri ile ilgili sunum yapacak. Komisyondaki görüşmelerin ardından bütçe taslağı Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Genel Kurul'daki görüşmeler sırasında başka bir yasa teklifi görüşülmeyecek. Türkiye'nin 2022 bütçesi Meclis Genel Kurulu'ndaki oylamanın ardından kesinleşecek. Bir ilk yaşanacakCumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulanmaya başlamasından bu yana bir ilk yaşanacak. İlk defa bütçeyi kamuoyuna cumhurbaşkanı yardımcısı açıklayacak.

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