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https://tr.sputniknews.com/20211014/2022-yili-butcesi-aciklaniyor--1049826157.html
2022 yılı bütçesi yarın açıklanacak
2022 yılı bütçesi yarın açıklanacak
Cumhurbaşkanlığı'nın 2022 bütçesi, yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından açıklanacak. 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T17:27+0300
2021-10-14T17:27+0300
2021-10-14T17:31+0300
politika
tbmm
fuat oktay
cumhurbaşkanı yardımcısı
tbmm plan ve bütçe komisyonu
cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi
bütçe teklifi
bütçe
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Taslak, açıklamanın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilecek ve 2022 bütçesinin görüşülmesine başlanacak. Meclis'teki İlk bütçe görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirilecek. Komisyonda ilgili bakanlıklar, kendi bütçeleri ile ilgili sunum yapacak. Komisyondaki görüşmelerin ardından bütçe taslağı Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Genel Kurul'daki görüşmeler sırasında başka bir yasa teklifi görüşülmeyecek. Türkiye'nin 2022 bütçesi Meclis Genel Kurulu'ndaki oylamanın ardından kesinleşecek. Bir ilk yaşanacakCumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulanmaya başlamasından bu yana bir ilk yaşanacak. İlk defa bütçeyi kamuoyuna cumhurbaşkanı yardımcısı açıklayacak.
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tbmm, fuat oktay, cumhurbaşkanı yardımcısı, tbmm plan ve bütçe komisyonu, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, bütçe teklifi, bütçe
2022 yılı bütçesi yarın açıklanacak 17:27 14.10.2021 (güncellendi: 17:31 14.10.2021)
Cumhurbaşkanlığı'nın 2022 bütçesi, yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından açıklanacak.
Taslak, açıklamanın ardından
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilecek ve 2022 bütçesinin görüşülmesine başlanacak.
Meclis'teki İlk
bütçe görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirilecek. Komisyonda ilgili bakanlıklar, kendi bütçeleri ile ilgili sunum yapacak.
Komisyondaki görüşmelerin ardından bütçe taslağı Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Genel Kurul'daki görüşmeler sırasında başka bir
yasa teklifi görüşülmeyecek. Türkiye'nin 2022 bütçesi Meclis Genel Kurulu'ndaki oylamanın ardından kesinleşecek. Bir ilk yaşanacak
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulanmaya başlamasından bu yana bir ilk yaşanacak. İlk defa bütçeyi kamuoyuna
cumhurbaşkanı yardımcısı açıklayacak.