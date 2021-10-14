Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211014/akademide-taciz-davasi-umut-ozkirimli-aklandi-pinar-dinc-tazminata-mahkum-edildi-1049813117.html
Akademide 'taciz' davası: Umut Özkırımlı aklandı, Pınar Dinç tazminata mahkum edildi
Akademide 'taciz' davası: Umut Özkırımlı aklandı, Pınar Dinç tazminata mahkum edildi
Geçen sene akademisyen Pınar Dinç tarafından cinsel taciz ve ısrarlı takiple suçlanan Prof. Umut Özkırımlı, İsveç'te görülen mahkemede aklandı ve Dinç 20 bin... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T12:06+0300
2021-10-14T12:06+0300
yaşam
taciz
dava
yargılama
umut özkırımlı
pınar dinç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048155597_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_644c22aa8ce8a7423a79516d526700fd.jpg
İsveç’te bulunan Lund Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Merkezi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışan Pınar Dinç, 1 Haziran 2020 tarihinde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Prof. Umut Özkırımlı'yı cinsel taciz ve ısrarlı takiple suçlamıştı. Özkırımlı'nın 2.5 yıl boyunca kendisini taciz ettiğini iddia eden Dinç, Özkırımlı'yı 'üniversiteye şikayet etmesine rağmen' tacizlerin devam ettiğini savunmuştu. Konunun sosyal medyada yayılması üzerine ise, Özkırımlı hakkında bir linç kampanyası düzenlenmişti ve iddia sahipleri Özkırımlı'nın 'görevlerinden atılması gerektiği' belirtilmişti.Özkırımlı ise, yaşanan olayları yargıya taşıdığını, yasal sürecin sonuçlanmasının ardından detaylı bir açıklama yapacağını belirtmişti.Konuyla ilgili olarak yaşanan son gelişmeye göre, Akademisyen Dinç İsveç mahkemesi tarafından 6’sı iftira, 7 konuda suçlu bulundu ve 20 bin Euro para cezasına çarptırıldı. "Masumiyet karinesinin yerini, kişi aksini ispatlayana kadar suçludur ilkesi aldı" diyen Özkırımlı, kararın 3'ü kadın 4 kişilik bağımsız bir jüri tarafından alındığına dikkat çekti. Özkırımlı ayrıca, “Mahkeme İsveç Ceza Kanunu'nun 5. bölüm, 1. ve 2. kısmına dayalı kararında suçun tazminatla karşılanamayacak kadar ağır olduğu ifadesini de kullanarak bunun denetim şartlı bir karar olduğuna vurgu yaptı" ifadelerini kullandı.Yaşanan sürece ilişkin bir video yayınlayan Özkırımlı, Dinç'in şikayeti üzerine üniversite tarafından verilen kararın altında imzası olan fakülte dekanının mahkeme kayıtlarını yayınladı. Kayıtta, 'dekanın konunun cinsel taciz ve ısrarlı takip kapsamında görülmediğini' söylediği görüldü.Özkırımlı ayrıca, hakkındaki iddialara yanıt verdiği videosuyla ilgili olarak, "Hakkımda ortaya atılan iftiraları mahkeme kayıtları ve belgelerle çürüteceğim bu videoların devamı gelecek. Artık konuşma sırası bende" ifadelerini kullandı.Özkırımlı'nın videosu ise yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Geçen senelerde Özkırımlı'ya yönelik düzenlenen linç kampanyasını hatırlatan çok sayıda kullanıcı, Dinç ve onu destekleyenlerin özür dilemesi gerektiğini belirtirken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise Dinç ve beraberindekilerin 'kadının beyanı esastır' ilkesini istismar ederek kadın mücadelesine zarar verdiklerini vurguladı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048155597_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_ac0ed9ffb8f2490d4eba8f37bd1f2a7e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
taciz, dava, yargılama, umut özkırımlı, pınar dinç

Akademide 'taciz' davası: Umut Özkırımlı aklandı, Pınar Dinç tazminata mahkum edildi

12:06 14.10.2021
© AAKanada, mahkeme
Kanada, mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© AA
Abone ol
Geçen sene akademisyen Pınar Dinç tarafından cinsel taciz ve ısrarlı takiple suçlanan Prof. Umut Özkırımlı, İsveç'te görülen mahkemede aklandı ve Dinç 20 bin Euro tazminata mahkum edildi. Özkırımlı'ya, taciz iddiaları nedeniyle sosyal medyadan linç kampanyası düzenlenmişti.
İsveç’te bulunan Lund Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Merkezi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışan Pınar Dinç, 1 Haziran 2020 tarihinde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Prof. Umut Özkırımlı'yı cinsel taciz ve ısrarlı takiple suçlamıştı.
Özkırımlı'nın 2.5 yıl boyunca kendisini taciz ettiğini iddia eden Dinç, Özkırımlı'yı 'üniversiteye şikayet etmesine rağmen' tacizlerin devam ettiğini savunmuştu.
Konunun sosyal medyada yayılması üzerine ise, Özkırımlı hakkında bir linç kampanyası düzenlenmişti ve iddia sahipleri Özkırımlı'nın 'görevlerinden atılması gerektiği' belirtilmişti.
Özkırımlı ise, yaşanan olayları yargıya taşıdığını, yasal sürecin sonuçlanmasının ardından detaylı bir açıklama yapacağını belirtmişti.
Konuyla ilgili olarak yaşanan son gelişmeye göre, Akademisyen Dinç İsveç mahkemesi tarafından 6’sı iftira, 7 konuda suçlu bulundu ve 20 bin Euro para cezasına çarptırıldı.
"Masumiyet karinesinin yerini, kişi aksini ispatlayana kadar suçludur ilkesi aldı" diyen Özkırımlı, kararın 3'ü kadın 4 kişilik bağımsız bir jüri tarafından alındığına dikkat çekti.
Özkırımlı ayrıca, “Mahkeme İsveç Ceza Kanunu'nun 5. bölüm, 1. ve 2. kısmına dayalı kararında suçun tazminatla karşılanamayacak kadar ağır olduğu ifadesini de kullanarak bunun denetim şartlı bir karar olduğuna vurgu yaptı" ifadelerini kullandı.
Yaşanan sürece ilişkin bir video yayınlayan Özkırımlı, Dinç'in şikayeti üzerine üniversite tarafından verilen kararın altında imzası olan fakülte dekanının mahkeme kayıtlarını yayınladı.
Kayıtta, 'dekanın konunun cinsel taciz ve ısrarlı takip kapsamında görülmediğini' söylediği görüldü.
Özkırımlı ayrıca, hakkındaki iddialara yanıt verdiği videosuyla ilgili olarak, "Hakkımda ortaya atılan iftiraları mahkeme kayıtları ve belgelerle çürüteceğim bu videoların devamı gelecek. Artık konuşma sırası bende" ifadelerini kullandı.
Özkırımlı'nın videosu ise yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Geçen senelerde Özkırımlı'ya yönelik düzenlenen linç kampanyasını hatırlatan çok sayıda kullanıcı, Dinç ve onu destekleyenlerin özür dilemesi gerektiğini belirtirken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise Dinç ve beraberindekilerin 'kadının beyanı esastır' ilkesini istismar ederek kadın mücadelesine zarar verdiklerini vurguladı.
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:23Norveç polisi: 5 kişiyi öldüren oklu saldırgan İslam'a geçmişti, şüpheli listesindeydi
13:21MEB'den ders kitapları kararı: Bakanlık tarafından belirlenmeyen kitaplar öğrencilere aldırılmayacak
13:15Putin gelecek seçimler, dolar ve kripto para birimleriyle ilgili CNBC’ye konuştu
13:08Gazete Duvar'dan açıklama
13:07Kumar oynamaya gelenlere uyarı: Kapı önünde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım
12:57Ofsayt tespiti için yeni sistem hazır
12:45Justin Bieber, Suudi Arabistan GP'sinde sahne alacak
12:42Rusya Dışişleri'nden Türkiye'nin olası Suriye operasyonu hakkında açıklama
12:40Beyrut Limanı patlamasını soruşturan yargıcı protesto edenlere ateş açıldı: En az 4 ölü, 12 yaralı
12:32Tarımda üretici enflasyonu yıllık yüzde 23 arttı
12:30Tokat'ta asırlık 3 ağaç koruma altına alındı
12:28Kumda 6 milyon yıllık ayak izi bulundu
12:27'Volkswagen 30 bin çalışanın işine son verecek' iddiası
12:21Trafiğin ortasında aracından indi, iş yerini kurşunlayıp kaçtı
12:18La Palma'da lavlar arasında kalan hayvanlara dronelarla yemek dağıtılıyor
12:13Dubai'de cinsiyet duyurmak için kaplana balon patlattırdılar
12:06Akademide 'taciz' davası: Umut Özkırımlı aklandı, Pınar Dinç tazminata mahkum edildi
12:05Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, Aşk-ı Memnu'dan sonra yeniden bir araya geliyor
12:00Fatih Altaylı: Sonunda döviz bulundurmanın suç olduğu günlere geri dönersek hiç şaşırmam
11:46Hıncal Uluç'tan Tamer Karadağlı'ya destek çıkan Pınar Altuğ'a: Nasıl yürekli bir çıkış yapmış