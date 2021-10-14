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Bakan Soylu: 'Siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplar
Bakan Soylu: 'Siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Siyasi cinayetler' tartışmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Dün "İçişleri Bakanıyım sordum; böyle bir siyasi cinayet... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T13:28+0300
2021-10-14T13:27+0300
politika
süleyman soylu
açıklama
cinayet
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Siyasi cinayetler' tartışmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Dün "İçişleri Bakanıyım sordum; böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı, yok. Bu bir FETÖ taktiğidir" diyen Bakan Soylu, 'siyasi cinayetler' tartışmasına ilişkin olarak bugün de “Buradan Türkiye'ye sesleniyorum. Sosyal medyada 'siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplardır” açıklamasını yaptı.T24'ün haberine göre Bakan Soylu, ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Partili Koray Aydın’ın gündeme getirdiği, dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın re’sen soruşturma başlattığı 'siyasi cinayetler' tartışmasına ilişkin olarak "İçişleri Bakanıyım sordum; böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı, yok. Bu bir FETÖ taktiğidir" demişti.Bugün İstanbul Galata Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılan Soylu, 'siyasi cinayetler' tartışmasına ilişkin, "Bir siyasi cinayetler tartışması vardı. Buradan Türkiye'ye sesleniyorum. Sosyal medyada 'siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplardır. Dünyada bunu birkaç yabancı yapar bir de biz yaparız. Yine buradan söyleyeyim dünyadaki tüm ülkelerle yarışmaya hazırız" dedi.
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süleyman soylu, açıklama, cinayet

Bakan Soylu: 'Siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplar

13:28 14.10.2021
© Fotoğraf : Twitter/T.C. İçişleri BakanlığıSüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© Fotoğraf : Twitter/T.C. İçişleri Bakanlığı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Siyasi cinayetler' tartışmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Dün "İçişleri Bakanıyım sordum; böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı, yok. Bu bir FETÖ taktiğidir" diyen Bakan Soylu, 'siyasi cinayetler' tartışmasına ilişkin olarak bugün de “Buradan Türkiye'ye sesleniyorum. Sosyal medyada 'siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplardır” açıklamasını yaptı.
T24'ün haberine göre Bakan Soylu, ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Partili Koray Aydın’ın gündeme getirdiği, dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın re’sen soruşturma başlattığı 'siyasi cinayetler' tartışmasına ilişkin olarak "İçişleri Bakanıyım sordum; böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı, yok. Bu bir FETÖ taktiğidir" demişti.
Bugün İstanbul Galata Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılan Soylu, 'siyasi cinayetler' tartışmasına ilişkin, "Bir siyasi cinayetler tartışması vardı. Buradan Türkiye'ye sesleniyorum. Sosyal medyada 'siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplardır. Dünyada bunu birkaç yabancı yapar bir de biz yaparız. Yine buradan söyleyeyim dünyadaki tüm ülkelerle yarışmaya hazırız" dedi.
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