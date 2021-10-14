https://tr.sputniknews.com/20211014/en-genis-katilimli-arastirma-asinin-etkinligi-3-ila-6-ay-sonra-azaliyor-3-doz-gerekli-1049825627.html

En geniş katılımlı araştırma: Aşının etkinliği 3 ila 6 ay sonra azalıyor, 3. doz gerekli

En geniş katılımlı araştırma: Aşının etkinliği 3 ila 6 ay sonra azalıyor, 3. doz gerekli

İngiltere'deki Imperial College London Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada, 3. dozun gerekliliği vurgulandı. 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T17:12+0300

2021-10-14T17:12+0300

2021-10-14T17:12+0300

koronavirüs

imperial college london

kovid-19

koronavirüs aşısı

enflasyon araştırma grubu

üçüncü doz

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İngiltere’de bulunan Imperial College London Üniversitesi tarafından yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) başlangıcından itibaren yürütülen ve virüsün gerçek zamanlı takibi yapılan bilimsel çalışmanın son ayağında, 3. dozun gerekliliği vurgulandı.Çalışmanın bulgularına göre, ikinci dozun alımını takip eden 3 ila 6 ay sonra aşının etkinliğinin azalmaya başladığı ve bulaş riskinin yükselmeye başladığı ifade edildi.Topluluk İletiminin Gerçek Zamanlı Değerlendirmesi (REACT) bulgularına göre, 9 ve 27 Eylül tarihleri arasında, İngiltere'de yaklaşık 100 bin kişinin evde alınan sürüntü örneklerinden elde edilen verilere bakılarak aşılama etkinliği ölçüldü.Buna göre ikinci doz aşıyı olanlarda, 3 ila 6 aylık dilimde enfeksiyon yayılma hızı yüksek bulunarak aşının etkinliğinin azalmaya başladığı tespit edildi. İkinci aşıdan üç ila altı ay sonra enfeksiyon oranları (yayılma hızı) yeniden yüzde 0.55'e yükseldi.'Takviye doz, artan koruma sağlar'Imperial'de İstatistiksel Epidemiyoloji Profesörü olarak görev yapan Prof. Christl Donnelly, "İkinci aşı dozunu 3 ila 6 ay önce alanlar arasında, ikinci dozu 3 aydan daha kısa bir süre önce alanlara göre daha fazla Sars-CoV-2 enfeksiyonu bulduk. Bununla birlikte takviye dozlar, nüfus enfeksiyon düzeylerini düşürerek artan koruma olasılığı sunar" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211008/profdr-ertugrul-koronaviruste-varyantlara-onlem-alamiyoruz-1049642766.html

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imperial college london, kovid-19, koronavirüs aşısı, enflasyon araştırma grubu, üçüncü doz