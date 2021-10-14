https://tr.sputniknews.com/20211014/esinin-cep-telefonuna-casus-yazilim-yukleyen-kadina-aymden-kotu-haber-1049811821.html

Eşinin cep telefonuna casus yazılım yükleyen kadına AYM'den kötü haber

Eşinin cep telefonuna casus yazılım yükleyen kadına AYM'den kötü haber

Anayasa Mahkemesi, Edirne'de eşinin telefonuna casus program yükleyen ve elde ettiği delilleri boşanma davasında kullanan kadın hakkında yürütülen ceza... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T11:33+0300

2021-10-14T11:33+0300

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yaşam

türkiye

evlilik

anayasa mahkemesi (aym)

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Edirne Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen bir boşanma davasında, kadın, eşinin telefonunda bulunan mesaj içerikleri, ses kayıtları, videolar ve bir adet fotoğrafı mahkemeye sundu.Kullandığı cep telefonuna eşi tarafından yüklenen casus yazılım ile tüm kişisel verilerinin ele geçirildiğini ve kullanıldığını ileri süren eş, şikayetçi oldu.Şikayet dilekçesinde, tüm kişisel verileri, e-devlet şifresi, banka hesap bilgileri, sosyal medya yazışmaları, arama kayıtları, GPS yer bildirim kayıtları, fotoğrafları ile videoların özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması haklarına aykırı olarak ele geçirildiğini vurguladı.Beraat etmiştiBaşsavcılık kocanın şikayeti üzerine iddianame hazırladığı iddianamede, kadının verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçlarından cezalandırılmasını istedi. Ancak mahkeme, bilgileri boşanma davası dışında kullanma niyeti olmadığı gerekçesiyle kadının beraatine karar verdi.Temyiz aşamasında Bölge Adliye Mahkemesi’nden de olumlu sonuç alamayan koca B.Y. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.Yüksek Mahkeme inceleme sonunda şu değerlendirmelerde bulundu:Yeniden yargılamaAnayasa Mahkemesi tüm değerlendirmeler sonunda şu hükme vardı:

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türkiye, evlilik, anayasa mahkemesi (aym)