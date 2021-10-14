https://tr.sputniknews.com/20211014/gram-altin-bu-yilin-zirvesinde-1049822811.html

Gram altın bu yılın zirvesinde

Gram altın bu yılın zirvesinde

Gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar/TL kurundaki yükseliş nedeniyle 530 TL'ye ulaşarak bu yılın zirvesine çıktı. 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T16:07+0300

2021-10-14T16:07+0300

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altın

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ekonomi

gram altın

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Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve dolar/TL'nin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasıyla bu yılın zirvesine çıktı. Dolar kuru ve küresel altın fiyatlarının birbirini dengelemesiyle ağustos ayını dar bir fiyat aralığında geçiren gram altın, eylül ortasından bu yana kademeli bir şekilde yükseliyordu.Gram altın en son 6 Kasım 2020’de 534 TL ile gün kapanışında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğünde küresel altın fiyatları 1.951 dolar seviyesinde bulunuyordu. Dolar/TL ise aynı gün 8.51 seviyesine ulaşmıştı.Altın fiyatları, ABD enflasyonunun yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesiyle hızlı bir yükseliş kaydederek 1.800 doların üzerini gördükten sonra 1.798 dolar civarında seyrediyor.

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2021

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altın, dolar, ekonomi, gram altın