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https://tr.sputniknews.com/20211014/gram-altin-bu-yilin-zirvesinde-1049822811.html
Gram altın bu yılın zirvesinde
Gram altın bu yılın zirvesinde
Gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar/TL kurundaki yükseliş nedeniyle 530 TL'ye ulaşarak bu yılın zirvesine çıktı. 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T16:07+0300
2021-10-14T16:07+0300
ekonomi
altın
dolar
ekonomi
gram altın
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Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve dolar/TL'nin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasıyla bu yılın zirvesine çıktı. Dolar kuru ve küresel altın fiyatlarının birbirini dengelemesiyle ağustos ayını dar bir fiyat aralığında geçiren gram altın, eylül ortasından bu yana kademeli bir şekilde yükseliyordu.Gram altın en son 6 Kasım 2020’de 534 TL ile gün kapanışında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğünde küresel altın fiyatları 1.951 dolar seviyesinde bulunuyordu. Dolar/TL ise aynı gün 8.51 seviyesine ulaşmıştı.Altın fiyatları, ABD enflasyonunun yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesiyle hızlı bir yükseliş kaydederek 1.800 doların üzerini gördükten sonra 1.798 dolar civarında seyrediyor.
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altın, dolar, ekonomi, gram altın

Gram altın bu yılın zirvesinde

16:07 14.10.2021
© AAGram altın, çeyrek altın, altın
Gram altın, çeyrek altın, altın - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© AA
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Gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar/TL kurundaki yükseliş nedeniyle 530 TL'ye ulaşarak bu yılın zirvesine çıktı.
Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve dolar/TL'nin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasıyla bu yılın zirvesine çıktı.
Dolar kuru ve küresel altın fiyatlarının birbirini dengelemesiyle ağustos ayını dar bir fiyat aralığında geçiren gram altın, eylül ortasından bu yana kademeli bir şekilde yükseliyordu.
Gram altın en son 6 Kasım 2020’de 534 TL ile gün kapanışında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğünde küresel altın fiyatları 1.951 dolar seviyesinde bulunuyordu. Dolar/TL ise aynı gün 8.51 seviyesine ulaşmıştı.
Altın fiyatları, ABD enflasyonunun yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesiyle hızlı bir yükseliş kaydederek 1.800 doların üzerini gördükten sonra 1.798 dolar civarında seyrediyor.
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