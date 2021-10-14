https://tr.sputniknews.com/20211014/istanbul-icin-iklim-senaryosu-isinma-surerse-deniz-sahilleri-yutacak-1049807831.html

İstanbul için iklim senaryosu: Isınma sürerse, deniz sahilleri yutacak

İstanbul için iklim senaryosu: Isınma sürerse, deniz sahilleri yutacak

Climate Central’ın modellemesi, emisyon üretiminin durdurulamaması halinde 40 yıl içinde İstanbul sahillerinin 2 kilometre içlere kadar sular altında... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T08:46+0300

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yaşam

istanbul

sahil

ısınma

deniz

iklim

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En son ‘iklim değişikliği’ haritasına göre 1.5 derecelik ısınma sonucunda 40 yıl içinde İstanbul’un kıyı haritası da değişecek. 3 derecelik kötümser senaryo gerçekleşirse deniz suları sahillerden iki kilometre kadar içeri girecek, başta Dolmabahçe ve Çırağan sarayları olmak üzere birçok yapı ve bölge sular altında kalacak.Hürriyet'te yer alan habere göre; iklim bilimciler, Dünya'nın sanayi öncesi döneme göre halihazırda 1.2 derece daha sıcak olduğunu, artışın bu yüzyılın sonuna dek 1.5 derecede sınırlandırılması gerektiğini söylüyor. Fakat sera gazı emisyonunun bugün azaltılmaya başlandığı ve 2050’de sıfırlandığı en iyimser senaryoda bile 1.5 derece hedefini tutturmanın neredeyse olanaksız olduğu görülüyor. Emisyon artışının 2050’ye kadar sürdüğü kötümser durumda ise sıcaklık artışı 2060’lara gelindiğinde 3 dereceyi bulmuş olacak ve buzul erimesine bağlı olarak okyanuslar, en yüksek seviyelerine çıkana kadar on yıllarca kabarmaya devam edecek.Climate Central’ın modellemesine göre, artışın 1.5 derecede tutulabildiği durumda İstanbul’un kıyıları şöyle etkilenecek:

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istanbul, sahil, ısınma, deniz, iklim