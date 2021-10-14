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Justin Bieber, Suudi Arabistan GP'sinde sahne alacak
Justin Bieber, Suudi Arabistan GP'sinde sahne alacak
Formula 1'in Suudi Arabistan Grand Prix'sinde yarış öncesi Kanadalı dünyaca ünlü şarkısı Justin Bieber sahne alacak. 14.10.2021, Sputnik Türkiye
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suudi arabistan
spor
justin bieber
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Formula 1'de sezonun 21. yarışı Suudi Arabistan'da koşulacak. 3-5 Aralık tarihlerinde Jeddah Cadde Pisti'nde gerçekleştirilecek yarış öncesinde Kanada'nın en ünlü yıldızlarından Justin Bieber sahne alacak.NTV'nin aktardığına göre, yarışta bilet fiyatları 455 ile 25 bin Suudi Arabistan Riyali arasında değişiyor.Takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın grid cezasından dolayı yarışa ilk sıradan start veren Valtteri Bottas, Türkiye Grand Prix'sinde mutlu sona ulaşan isim oldu. Şampiyonada liderliği Verstappen aldıYarış boyunca hata yapmayan ve iyi bir sürüş gerçekleştirilen Mercedes'in Fin pilotu, bu sezonki ilk zaferini Türkiye GP'de elde etmiş oldu. İkinci sırayı Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen elde ederken, 3. sıranın sahibi ise Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez oldu.Max Verstappen, zirve yarışındaki rakibi Lewis Hamilton'ın yarışı 5. sırada noktalamasının ardından yeniden zirvenin sahibi oldu. Yarışı 2. sırada tamamlayan Verstappen, pilotlar klasmanında puanını 262.5'a yükseltirken, Lewis Hamilton ise 256.5 puan oldu.Pilotlar klasmanında ilk 3 sıra şu şekilde:Mercedes liderliğini sürdürdüTakımlar klasmanında ise Mercedes, 433,5 puanla liderliğini sürdürdü İkinci sırada 397,5 puanla Red Bull yer alırken, 3'üncü sırada ise 240 puanla McLaren konumlandı.Takımlar sıralamasında ilk 3 sıra şu şekilde:
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suudi arabistan, justin bieber, formula 1 (f1)

Justin Bieber, Suudi Arabistan GP'sinde sahne alacak

12:45 14.10.2021 (güncellendi: 12:56 14.10.2021)
© AFP 2021Justin Bieber
Justin Bieber - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© AFP 2021
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Formula 1'in Suudi Arabistan Grand Prix'sinde yarış öncesi Kanadalı dünyaca ünlü şarkısı Justin Bieber sahne alacak.
Formula 1'de sezonun 21. yarışı Suudi Arabistan'da koşulacak. 3-5 Aralık tarihlerinde Jeddah Cadde Pisti'nde gerçekleştirilecek yarış öncesinde Kanada'nın en ünlü yıldızlarından Justin Bieber sahne alacak.
NTV'nin aktardığına göre, yarışta bilet fiyatları 455 ile 25 bin Suudi Arabistan Riyali arasında değişiyor.
Takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın grid cezasından dolayı yarışa ilk sıradan start veren Valtteri Bottas, Türkiye Grand Prix'sinde mutlu sona ulaşan isim oldu.

Şampiyonada liderliği Verstappen aldı

Yarış boyunca hata yapmayan ve iyi bir sürüş gerçekleştirilen Mercedes'in Fin pilotu, bu sezonki ilk zaferini Türkiye GP'de elde etmiş oldu. İkinci sırayı Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen elde ederken, 3. sıranın sahibi ise Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez oldu.
Max Verstappen, zirve yarışındaki rakibi Lewis Hamilton'ın yarışı 5. sırada noktalamasının ardından yeniden zirvenin sahibi oldu. Yarışı 2. sırada tamamlayan Verstappen, pilotlar klasmanında puanını 262.5'a yükseltirken, Lewis Hamilton ise 256.5 puan oldu.
Pilotlar klasmanında ilk 3 sıra şu şekilde:
1.
Max Verstappen (Red Bull): 262.5 Puan
2.
Lewis Hamilton (Mercedes): 256.5 Puan
3.
Valtteri Bottas (Mercedes): 177 Puan

Mercedes liderliğini sürdürdü

Takımlar klasmanında ise Mercedes, 433,5 puanla liderliğini sürdürdü İkinci sırada 397,5 puanla Red Bull yer alırken, 3'üncü sırada ise 240 puanla McLaren konumlandı.
Takımlar sıralamasında ilk 3 sıra şu şekilde:
1.
Mercedes: 433.5 Puan
2.
Red Bull: 397.5 Puan
3.
McLaren: 240 Puan
021000
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