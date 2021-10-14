https://tr.sputniknews.com/20211014/justin-bieber-suudi-arabistan-gpsinde-sahne-alacak-1049814772.html

Justin Bieber, Suudi Arabistan GP'sinde sahne alacak

Justin Bieber, Suudi Arabistan GP'sinde sahne alacak

Formula 1'in Suudi Arabistan Grand Prix'sinde yarış öncesi Kanadalı dünyaca ünlü şarkısı Justin Bieber sahne alacak. 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T12:45+0300

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suudi arabistan

spor

justin bieber

formula 1 (f1)

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Formula 1'de sezonun 21. yarışı Suudi Arabistan'da koşulacak. 3-5 Aralık tarihlerinde Jeddah Cadde Pisti'nde gerçekleştirilecek yarış öncesinde Kanada'nın en ünlü yıldızlarından Justin Bieber sahne alacak.NTV'nin aktardığına göre, yarışta bilet fiyatları 455 ile 25 bin Suudi Arabistan Riyali arasında değişiyor.Takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın grid cezasından dolayı yarışa ilk sıradan start veren Valtteri Bottas, Türkiye Grand Prix'sinde mutlu sona ulaşan isim oldu. Şampiyonada liderliği Verstappen aldıYarış boyunca hata yapmayan ve iyi bir sürüş gerçekleştirilen Mercedes'in Fin pilotu, bu sezonki ilk zaferini Türkiye GP'de elde etmiş oldu. İkinci sırayı Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen elde ederken, 3. sıranın sahibi ise Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez oldu.Max Verstappen, zirve yarışındaki rakibi Lewis Hamilton'ın yarışı 5. sırada noktalamasının ardından yeniden zirvenin sahibi oldu. Yarışı 2. sırada tamamlayan Verstappen, pilotlar klasmanında puanını 262.5'a yükseltirken, Lewis Hamilton ise 256.5 puan oldu.Pilotlar klasmanında ilk 3 sıra şu şekilde:Mercedes liderliğini sürdürdüTakımlar klasmanında ise Mercedes, 433,5 puanla liderliğini sürdürdü İkinci sırada 397,5 puanla Red Bull yer alırken, 3'üncü sırada ise 240 puanla McLaren konumlandı.Takımlar sıralamasında ilk 3 sıra şu şekilde:

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suudi arabistan, justin bieber, formula 1 (f1)