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https://tr.sputniknews.com/20211014/mete-hedefleri-12den-vuracak-1049796292.html
METE, hedefleri 12’den vuracak
METE, hedefleri 12’den vuracak
İsmini Tokyo 2020’de okçuluk dalında Türkiye’ye ilk altın madalyayı kazandıran milli sporcu Mete Gazoz’dan alan lazer güdümlü mini füze METE, hedefleri 12’den... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
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mete gazoz
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METE füzenin detayları Sputnik'in hazırladığı infografikte:
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infografik, mete gazoz, mete füzesi, инфографика

METE, hedefleri 12’den vuracak

10:39 14.10.2021 (güncellendi: 10:40 14.10.2021)
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İsmini Tokyo 2020’de okçuluk dalında Türkiye’ye ilk altın madalyayı kazandıran milli sporcu Mete Gazoz’dan alan lazer güdümlü mini füze METE, hedefleri 12’den vurmaya hazırlanıyor.
METE füzenin detayları Sputnik'in hazırladığı infografikte:
İnfografik - Sputnik Türkiye
İnfografik - Sputnik Türkiye
710010
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