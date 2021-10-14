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https://tr.sputniknews.com/20211014/mete-hedefleri-12den-vuracak-1049796292.html
METE, hedefleri 12’den vuracak
METE, hedefleri 12’den vuracak
İsmini Tokyo 2020’de okçuluk dalında Türkiye’ye ilk altın madalyayı kazandıran milli sporcu Mete Gazoz’dan alan lazer güdümlü mini füze METE, hedefleri 12’den... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T10:39+0300
2021-10-14T10:39+0300
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multimedya
infografik
mete gazoz
mete füzesi
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METE füzenin detayları Sputnik'in hazırladığı infografikte:
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infografik, mete gazoz, mete füzesi, инфографика
METE, hedefleri 12’den vuracak
10:39 14.10.2021 (güncellendi: 10:40 14.10.2021)
İsmini Tokyo 2020’de okçuluk dalında Türkiye’ye ilk altın madalyayı kazandıran milli sporcu Mete Gazoz’dan alan lazer güdümlü mini füze METE, hedefleri 12’den vurmaya hazırlanıyor.
METE füzenin detayları Sputnik'in hazırladığı infografikte: