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https://tr.sputniknews.com/20211014/microsoft-cinde-linkedini-kapatma-karari-aldi-1049833360.html
Microsoft, Çin'de LinkedIn'i kapatma kararı aldı
Microsoft, Çin'de LinkedIn'i kapatma kararı aldı
Microsoft, Çin'de internet kurallarının sıkılaşmasını gerekçe göstererek, ülkede LinkedIn hizmetini yıl sonunda kapatacağını açıkladı. 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T21:57+0300
2021-10-14T21:57+0300
dünya
çin
microsoft
linkedin
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Microsoft, yayımladığı yazılı açıklamada, Çin'de önemli ölçüde zorlaşan faaliyet ortamı ve sıkılaşan düzenlemeler nedeniyle profesyonel ilişki ağı LinkedIn'i kapatacağını duyurdu.Öte yandan şirket, ülkede LinkedIn'in yerini alacak InJobs adlı yeni uygulama geliştirdi.LinkedIn'in başkalarıyla bağlantı kurma imkanını koruyan InJobs'da sosyal paylaşım yapma imkanı bulunmayacağı açıklandı.Microsoft tarafından 2016'da satın alınan LinkedIn martta ülkede yeni üye almayı durdurmuş, Çin ise mayısta Microsoft'un Bing arama motorunun ve LinkedIn'in kullanıcı bilgilerini uygunsuz biçimde kullandığını tespit ederek, problemin giderilmesi talebinde bulunmuştu.Çin yönetiminin YouTube videolarını sansürlemesi üzerine Google 2010'da arama motorunu Çin'den çekmişti.
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çin, microsoft, linkedin, internet

Microsoft, Çin'de LinkedIn'i kapatma kararı aldı

21:57 14.10.2021
© REUTERS / Robert GalbraithLinkedIn - logo
LinkedIn - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© REUTERS / Robert Galbraith
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Microsoft, Çin'de internet kurallarının sıkılaşmasını gerekçe göstererek, ülkede LinkedIn hizmetini yıl sonunda kapatacağını açıkladı.
Microsoft, yayımladığı yazılı açıklamada, Çin'de önemli ölçüde zorlaşan faaliyet ortamı ve sıkılaşan düzenlemeler nedeniyle profesyonel ilişki ağı LinkedIn'i kapatacağını duyurdu.
Öte yandan şirket, ülkede LinkedIn'in yerini alacak InJobs adlı yeni uygulama geliştirdi.
LinkedIn'in başkalarıyla bağlantı kurma imkanını koruyan InJobs'da sosyal paylaşım yapma imkanı bulunmayacağı açıklandı.
Microsoft tarafından 2016'da satın alınan LinkedIn martta ülkede yeni üye almayı durdurmuş, Çin ise mayısta Microsoft'un Bing arama motorunun ve LinkedIn'in kullanıcı bilgilerini uygunsuz biçimde kullandığını tespit ederek, problemin giderilmesi talebinde bulunmuştu.
Çin yönetiminin YouTube videolarını sansürlemesi üzerine Google 2010'da arama motorunu Çin'den çekmişti.
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