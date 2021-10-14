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https://tr.sputniknews.com/20211014/nariskin-abd-batinin-bdt-ulkelerini-istikrarsizlastirma-cabalarina-onculuk-ediyor-1049804726.html
Narışkin: ABD, Batı’nın BDT ülkelerini istikrarsızlaştırma çabalarına öncülük ediyor
Narışkin: ABD, Batı’nın BDT ülkelerini istikrarsızlaştırma çabalarına öncülük ediyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin istihbarat servislerinin, ABD'nin Batı'nın BDT... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T02:16+0300
2021-10-14T02:16+0300
dünya
vladimir putin
rusya dış istihbarat servisi (svr)
bağımsız devletler topluluğu
rusya dış istihbarat servisi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in BDT ülkeleri istihbarat servislerinin temsilcileri ile video konferans yoluyla bir araya geldiği toplantıda konuşan Narışkin, BDT ülkelerinin istihbarat servislerinin, ABD'nin Batı'nın BDT ülkelerine karşı yıkıcı çalışmalarında koordine edici bir rol oynadığına dair çok miktarda bilgiye sahip olduğunu kaydetti.Narışkin, “Elimizde, ABD’nin BDT ülkelerine karşı yıkıcı çalışmalarda önemli bir koordinasyon rolü oynadığını gösteren çok sayıda materyal birikmiş durumda” dedi.Narışkin, ABD liderliğindeki Batı’nın BDT ülkelerinin entegrasyon süreçlerini engellemeye çalıştığına dikkat çekerek, “Adlarını andığım ülkelerin topluluğumuzun, Bağımsız Devletler Topluluğunun ve bu topluluk içinde yer alan her devletin iç ve dış politikasını önemli ölçüde değiştirmek, eski Sovyetler Birliği topraklarındaki entegrasyon süreçlerini engellemek istediği bir sır değil” diye konuştu.Rusya ve diğer BDT ülkelerinin egemenliklerini ve evrensel değerleri savunmaya devam edeceklerine vurgu yapan Narışkin, “Batılı ülkeler oldukça aktifler ve kendi totaliter-liberal değerlerini toplumumuza bazen agresif bir şekilde dayatmaya çalışıyorlar. Değerlerimizi, evrensel değerlerimizi savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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vladimir putin, rusya dış istihbarat servisi (svr), bağımsız devletler topluluğu, rusya dış istihbarat servisi

Narışkin: ABD, Batı’nın BDT ülkelerini istikrarsızlaştırma çabalarına öncülük ediyor

02:16 14.10.2021
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Fotoğraf bankasına girSergey Narışkin
Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Evgeny Biyatov
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin istihbarat servislerinin, ABD'nin Batı'nın BDT ülkelerini istikrarsızlaştırma çalışmalarında koordine edici bir rol oynadığına dair çok miktarda veriye sahip olduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in BDT ülkeleri istihbarat servislerinin temsilcileri ile video konferans yoluyla bir araya geldiği toplantıda konuşan Narışkin, BDT ülkelerinin istihbarat servislerinin, ABD'nin Batı'nın BDT ülkelerine karşı yıkıcı çalışmalarında koordine edici bir rol oynadığına dair çok miktarda bilgiye sahip olduğunu kaydetti.
Narışkin, “Elimizde, ABD’nin BDT ülkelerine karşı yıkıcı çalışmalarda önemli bir koordinasyon rolü oynadığını gösteren çok sayıda materyal birikmiş durumda” dedi.
Narışkin, ABD liderliğindeki Batı’nın BDT ülkelerinin entegrasyon süreçlerini engellemeye çalıştığına dikkat çekerek, “Adlarını andığım ülkelerin topluluğumuzun, Bağımsız Devletler Topluluğunun ve bu topluluk içinde yer alan her devletin iç ve dış politikasını önemli ölçüde değiştirmek, eski Sovyetler Birliği topraklarındaki entegrasyon süreçlerini engellemek istediği bir sır değil” diye konuştu.
Rusya ve diğer BDT ülkelerinin egemenliklerini ve evrensel değerleri savunmaya devam edeceklerine vurgu yapan Narışkin, “Batılı ülkeler oldukça aktifler ve kendi totaliter-liberal değerlerini toplumumuza bazen agresif bir şekilde dayatmaya çalışıyorlar. Değerlerimizi, evrensel değerlerimizi savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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