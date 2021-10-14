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https://tr.sputniknews.com/20211014/norvecli-yerliler-danimarkaya-seslendi-davulumuzu-geri-verin-1049816472.html
Norveçli yerliler, Danimarka'ya seslendi: Davulumuzu geri verin
Norveçli yerliler, Danimarka'ya seslendi: Davulumuzu geri verin
Norveç'te yerli halk kutsal büyücülük davulunu Danimarka'dan geri istedi, halkı ve hükümeti vicdanlı olmaya çağırdı. 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T13:30+0300
2021-10-14T13:31+0300
dünya
norveç
danimarka
şaman
davul
kraliçe
yerli
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Norveç'te yaşayan yerli Sami halkı, 1691'de büyücülük davasından sonra Danimarka'nın el koyduğu kutsal büyücülük davulunun kendilerine kalıcı olarak geri verilmesi için başvuruda bulundu. Sami Parlamentosu Başkanı Aili Keskitalo, “Danimarka halkının ve Danimarka devletinin vicdanlı hareket etmesini" umduklarını dile getirdi.Resmi mahkeme kayıtlarına göre kutsal davul, hapsedilen eski bir Sami şamanı Anders Poulsson'a aitti.Şaman davulu, 1849'da Danimarka Ulusal Müzesi'ne transfer edilene kadar, Danimarka kraliyet ailesinin el koyarak sanat koleksiyonuna eklediği bir parçası oldu. 1979 yılında da davul, Danimarkalılardan Norveç'in Karasjok kentindeki Sami müzesine ‘ödünç’ verildi. Sözleşmeye göre davulun 1 Aralık’ta Danimarka’ya iade edilmesi gerekiyor.Karasjok'taki Sami Müzesi, bu yılın başlarında Danimarka Ulusal Müzesi'ne davulun mülkiyet haklarını resmen devralması için başvuruda bulundu. Sami Parlamentosu Başkanı Aili Keskitalo başvuru sonrası yaptığı açıklamada, "Bu, yüksek kültürel değere sahip törensel, kutsal bir nesnedir. Tarih boyunca Sami şamanları tarafından geleceği tahmin etmek ve ruh dünyasıyla temasa geçmek için kullanılır” ifadelerini kullandı.Keskitalo davulun önemini “Bu davul sayesinde Sami tarihi hakkında çok şey anlatabileceğiz. Özgürleşme ve Sami kültürüne sahip olma mücadelesi hakkında bir hikaye anlatıyor. Davul, mirasımızı açıklamanın anahtarıdır" sözleriyle açıkladı. Danimarka Ulusal Müzesi'nin araştırma birimi başkanı Christian Sune Pedersen, Norveç yerel gazetesine verdiği görüşte, ekibiyle birlikte başvuruyu gözden geçirdiklerini bildirdi. Kutsal davul hakkındaki son kararı ise Danimarka Kültür Bakanlığı verecek.
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norveç, danimarka, şaman, davul, kraliçe, yerli

Norveçli yerliler, Danimarka'ya seslendi: Davulumuzu geri verin

13:30 14.10.2021 (güncellendi: 13:31 14.10.2021)
© AFP 2021 / JONATHAN NACKSTRANDİskandinav yerli halkı Sami
İskandinav yerli halkı Sami - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© AFP 2021 / JONATHAN NACKSTRAND
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Norveç'te yerli halk kutsal büyücülük davulunu Danimarka'dan geri istedi, halkı ve hükümeti vicdanlı olmaya çağırdı.
Norveç'te yaşayan yerli Sami halkı, 1691'de büyücülük davasından sonra Danimarka'nın el koyduğu kutsal büyücülük davulunun kendilerine kalıcı olarak geri verilmesi için başvuruda bulundu. Sami Parlamentosu Başkanı Aili Keskitalo, “Danimarka halkının ve Danimarka devletinin vicdanlı hareket etmesini" umduklarını dile getirdi.
Resmi mahkeme kayıtlarına göre kutsal davul, hapsedilen eski bir Sami şamanı Anders Poulsson'a aitti.
Şaman davulu, 1849'da Danimarka Ulusal Müzesi'ne transfer edilene kadar, Danimarka kraliyet ailesinin el koyarak sanat koleksiyonuna eklediği bir parçası oldu. 1979 yılında da davul, Danimarkalılardan Norveç'in Karasjok kentindeki Sami müzesine ‘ödünç’ verildi. Sözleşmeye göre davulun 1 Aralık’ta Danimarka’ya iade edilmesi gerekiyor.
Karasjok'taki Sami Müzesi, bu yılın başlarında Danimarka Ulusal Müzesi'ne davulun mülkiyet haklarını resmen devralması için başvuruda bulundu. Sami Parlamentosu Başkanı Aili Keskitalo başvuru sonrası yaptığı açıklamada, "Bu, yüksek kültürel değere sahip törensel, kutsal bir nesnedir. Tarih boyunca Sami şamanları tarafından geleceği tahmin etmek ve ruh dünyasıyla temasa geçmek için kullanılır” ifadelerini kullandı.
Keskitalo davulun önemini “Bu davul sayesinde Sami tarihi hakkında çok şey anlatabileceğiz. Özgürleşme ve Sami kültürüne sahip olma mücadelesi hakkında bir hikaye anlatıyor. Davul, mirasımızı açıklamanın anahtarıdır" sözleriyle açıkladı.

Danimarka Ulusal Müzesi'nin araştırma birimi başkanı Christian Sune Pedersen, Norveç yerel gazetesine verdiği görüşte, ekibiyle birlikte başvuruyu gözden geçirdiklerini bildirdi. Kutsal davul hakkındaki son kararı ise Danimarka Kültür Bakanlığı verecek.




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