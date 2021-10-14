Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211014/portekiz-16-yas-altina-boga-gureslerini-arenada-izlemeyi-yasakladi-1049835627.html
Portekiz, 16 yaş altına boğa güreşlerini arenada izlemeyi yasakladı
Portekiz, 16 yaş altına boğa güreşlerini arenada izlemeyi yasakladı
Portekiz'de sol görüşlü azınlık hükümeti, kanun hükmünde kararname ile 16 yaş altına boğa güreşlerini arenada izlemeye yasak getirdi. 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T23:32+0300
2021-10-14T23:32+0300
dünya
portekiz
çocuklar
boğa güreşi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102930/95/1029309581_0:185:3501:2154_1920x0_80_0_0_0374d4611ab70f79debbca1cfd962cfa.jpg
Portekiz hükümetinden yapılan açıklamada, boğa güreşlerinin 16 yaş altına yasaklanmasıyla ilgili kararın, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesinin 2019 yılında aldığı, boğa güreşi gibi gösterileri izleme yaşının yükseltilmesinin istendiği kararla bağlantılı olduğu belirtildi.Diğer yandan kararın alınmasında, hükümete dışarıdan destek veren Portekiz Hayvan Hakları Partisinin (PAN) de önemli etkisi oldu.PAN, geçen sene Mecliste bütçeyle ilgili oylamalarda, söz konusu yasağın çıkartılması koşuluyla hükümete destek vermişti.PAN milletvekili İnes de Sousa Real, kararın ardından sosyal paylaşım sitesinden boğaya sarılan bir çocuk fotoğrafı paylaşarak, "Başardık, çocuklar ve gençler boğa güreşi şiddetinden kurtuluyor. Çok önemli bir zafer. PAN, boğa güreşlerinin tamamen kaldırılmasını savunmaya devam edecek." diye yazdı.Portekiz'de 2000 yılında Meclisin onayıyla, matadorun arenada boğayı öldürmesi yasaklanmış, 2018'de ise boğa güreşlerinin kaldırılmasıyla ilgili bir öneri Meclisteki oylamada reddedilmişti.Boğa güreşlerine çocuklarının alınmamasıyla ilgili tartışmalar, boğaların arenada öldürülmeye devam edildiği İspanya ve Fransa'da da son yıllarda yapılıyor.
portekiz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102930/95/1029309581_190:0:3309:2339_1920x0_80_0_0_f215346e64cacdcad38f7fbe84b87873.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
portekiz, çocuklar, boğa güreşi

Portekiz, 16 yaş altına boğa güreşlerini arenada izlemeyi yasakladı

23:32 14.10.2021
© REUTERS / Susana Veraİspanya/ Boğa güreşi - Matador
İspanya/ Boğa güreşi - Matador - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© REUTERS / Susana Vera
Abone ol
Portekiz'de sol görüşlü azınlık hükümeti, kanun hükmünde kararname ile 16 yaş altına boğa güreşlerini arenada izlemeye yasak getirdi.
Portekiz hükümetinden yapılan açıklamada, boğa güreşlerinin 16 yaş altına yasaklanmasıyla ilgili kararın, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesinin 2019 yılında aldığı, boğa güreşi gibi gösterileri izleme yaşının yükseltilmesinin istendiği kararla bağlantılı olduğu belirtildi.
Diğer yandan kararın alınmasında, hükümete dışarıdan destek veren Portekiz Hayvan Hakları Partisinin (PAN) de önemli etkisi oldu.
PAN, geçen sene Mecliste bütçeyle ilgili oylamalarda, söz konusu yasağın çıkartılması koşuluyla hükümete destek vermişti.
PAN milletvekili İnes de Sousa Real, kararın ardından sosyal paylaşım sitesinden boğaya sarılan bir çocuk fotoğrafı paylaşarak, "Başardık, çocuklar ve gençler boğa güreşi şiddetinden kurtuluyor. Çok önemli bir zafer. PAN, boğa güreşlerinin tamamen kaldırılmasını savunmaya devam edecek." diye yazdı.
Portekiz'de 2000 yılında Meclisin onayıyla, matadorun arenada boğayı öldürmesi yasaklanmış, 2018'de ise boğa güreşlerinin kaldırılmasıyla ilgili bir öneri Meclisteki oylamada reddedilmişti.
Boğa güreşlerine çocuklarının alınmamasıyla ilgili tartışmalar, boğaların arenada öldürülmeye devam edildiği İspanya ve Fransa'da da son yıllarda yapılıyor.
000010
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:10Suriye’den gelen otomobilde 290 bıçak ile 40 muşta ele geçirildi
00:02Lübnan'daki Şii Emel Hareketi: Beyrut'ta çıkan çatışmalarda 3 mensubumuz öldürüldü
DünCumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla Hollanda'daki UDB yöneticileri ve Türk gazetecilere seslendi
DünFransa'dan balıkçı sorunu nedeniyle İngiltere'ye 'misilleme' tehdidi
DünLübnan’daki silahlı çatışmalarla ilgili 9 kişi gözaltına alındı
DünDSÖ: Daha fazla fiziksel aktivite yılda 5 milyon ölümü engelleyebilir
DünYeniden aday olan İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 'Feyzioğlu’nu değiştirmek tarihi görevimiz'
DünPortekiz, 16 yaş altına boğa güreşlerini arenada izlemeyi yasakladı
DünBanksy'nin eseri, rekor fiyata alıcı buldu
DünBurak Elmas, Galatasaray'un faiz borcunu açıkladı
DünBakan Pakdemirli: Tüm dünyada gıda fiyatları artıyor
DünGölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı
Dünİngiltere'de iki enerji şirketi daha iflas etti
DünÇin, ilk Güneş gözlem uydusunu fırlattı
DünAzerbaycan: Karabağ’da bir askerimiz Ermeni keskin nişancının açtığı ateşle hayatını kaybetti
DünRusya: Suriye hava savunması, bölgede sivil uçaklar bulunduğu için İsrail saldırısını püskürtemedi
DünAlman yetkili: Rusya, gaz fiyatlarındaki artışın sorumlusu değil
DünTürkiye’den Sudan’a hayvansal üretim desteği
DünİBB, yolcu seçerek vatandaşları almayan taksilerin ticari araç kullanım belgelerini iptal etti
DünTBMM Başkanı Şentop: Bugün zaten güçlendirilmiş bir yürütme var