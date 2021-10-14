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‘Putin, özel bir itfaiye birimi kurulması talimatı verdi’
‘Putin, özel bir itfaiye birimi kurulması talimatı verdi’
Rusya, yangınlarla mücadeleye yönelik özel bir uçuş birimi kurma kararı aldı. Konuyla ilgili yetkililer, özellikle bu yaz yangınla mücadele deneyimlerinin... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T15:42+0300
2021-10-14T15:43+0300
savunma
rusya
türkiye
yangın
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel bir itfaiye birimi kurulması talimatı verdi. Sputnik’e konuşan bir kaynak, “Devlet şirketi Rostec’le birlikte 10 Be-200ES uçağı, 10 KA-32A11M helikopteri ve iki Mi-26T helikopterinin yer aldığı yangınla mücadeleye yönelik bir uçuş birimi kurulacak” ifadelerini kullandı.Bir başka kaynak da projeyi Rusya Ulusal Varlık Fonu ve Rostec'in finanse edeceğini söyledi.Rostec’ten Sputnik’e açıklama yapan bir başka kaynak da “Gerçekten de böyle bir talimat var. Ka-32A11M ve Be-200’ün birimin temelini oluşturması planlanıyor. Ünlü Ka-32A11M helikopterinin yenilenmiş versiyonu güçlendirilmiş motor, cam kokpit ve daha gelişmiş yangın söndürme sistemine sahip. Be-200 uçağı eşsiz bir uçak, benzeri yok. Orman yangınlarının söndürülmesinde bu uçaklar talep görüyor” dedi.Kaynak, yangınla mücadele deneyimlerinin böyle bir birimin kurulması ihtiyacı olduğunu gösterdiğini ifade etti.Türkiye ve dünyanın birçok ülkesi gibi bu yaz Rusya da şiddetli orman yangınlarıyla mücadele etmişti. Ülkenin en büyük ve soğuk bölgesi olan Yakutistan’da Ağustos ayında yangınların Portekiz’den büyük bir alanı yaktığı belirtilmişti. Uzmanlar yangınların iklim değişikliği kaynaklı olduğunu savunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210731/rusya-turkiyedenin-talebi-uzerine-yanginlarla-mucadele-etmek-uzere-11-aractan-olusan-birlesik-ucak-1045112901.html
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rusya, türkiye, yangın, orman, helikopter

‘Putin, özel bir itfaiye birimi kurulması talimatı verdi’

15:42 14.10.2021 (güncellendi: 15:43 14.10.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girYakutistan’da acil durum ilan edildi: Orman yangınları yerleşim yerlerine sıçradı
Yakutistan’da acil durum ilan edildi: Orman yangınları yerleşim yerlerine sıçradı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
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Rusya, yangınlarla mücadeleye yönelik özel bir uçuş birimi kurma kararı aldı. Konuyla ilgili yetkililer, özellikle bu yaz yangınla mücadele deneyimlerinin böyle birimin kurulmasına yönelik ihtiyacı doğurduğuna dikkat çekti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel bir itfaiye birimi kurulması talimatı verdi. Sputnik’e konuşan bir kaynak, “Devlet şirketi Rostec’le birlikte 10 Be-200ES uçağı, 10 KA-32A11M helikopteri ve iki Mi-26T helikopterinin yer aldığı yangınla mücadeleye yönelik bir uçuş birimi kurulacak” ifadelerini kullandı.
Bir başka kaynak da projeyi Rusya Ulusal Varlık Fonu ve Rostec'in finanse edeceğini söyledi.
Rostec’ten Sputnik’e açıklama yapan bir başka kaynak da “Gerçekten de böyle bir talimat var. Ka-32A11M ve Be-200’ün birimin temelini oluşturması planlanıyor. Ünlü Ka-32A11M helikopterinin yenilenmiş versiyonu güçlendirilmiş motor, cam kokpit ve daha gelişmiş yangın söndürme sistemine sahip. Be-200 uçağı eşsiz bir uçak, benzeri yok. Orman yangınlarının söndürülmesinde bu uçaklar talep görüyor” dedi.
Kaynak, yangınla mücadele deneyimlerinin böyle bir birimin kurulması ihtiyacı olduğunu gösterdiğini ifade etti.
Türkiye ve dünyanın birçok ülkesi gibi bu yaz Rusya da şiddetli orman yangınlarıyla mücadele etmişti. Ülkenin en büyük ve soğuk bölgesi olan Yakutistan’da Ağustos ayında yangınların Portekiz’den büyük bir alanı yaktığı belirtilmişti. Uzmanlar yangınların iklim değişikliği kaynaklı olduğunu savunmuştu.
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