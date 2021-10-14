https://tr.sputniknews.com/20211014/rusyada-gunluk-vaka-ve-can-kaybi-sayisi-pandeminin-en-yuksek-seviyesinde-1049819693.html

Rusya’da günlük vaka ve can kaybı sayısı pandeminin en yüksek seviyesinde

Rusya’da günlük vaka ve can kaybı sayısı pandeminin en yüksek seviyesinde

Rusya’da son 24 saatte 31 bin 299 vaka, 986 can kaybı kaydedildi. Şimdiye kadarki vaka sayısı 7 milyon 892 bin 980’e, can kaybı da 220 bin 315’e çıktı. 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T14:37+0300

2021-10-14T14:37+0300

2021-10-14T14:37+0300

rusya

moskova

koronavirüs

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Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre Rusya’da günlük vaka ve can kaybı sayısı pandeminin en yüksek seviyesine çıktı. Gün içinde 31 bin 299 yeni vaka kaydedildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 7 milyon 892 bin 980’e yükseldi. Başkent Moskova, St. Petersburg ve Moskova bölgesi en çok vakanın görüldüğü yerler oldu. Son 24 saatte tespit edilen can kaybı 986 arttı ve 220 bin 315’e çıktı. İyileşenlerin sayısı da 21 bin 670 artışla 6 milyon 937 bin 756’ya ulaştı.

rusya

moskova

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rusya, moskova, koronavirüs