Rusya’da günlük vaka ve can kaybı sayısı pandeminin en yüksek seviyesinde

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre Rusya’da günlük vaka ve can kaybı sayısı pandeminin en yüksek seviyesine çıktı. Gün içinde 31 bin 299 yeni vaka kaydedildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 7 milyon 892 bin 980’e yükseldi. Başkent Moskova, St. Petersburg ve Moskova bölgesi en çok vakanın görüldüğü yerler oldu. Son 24 saatte tespit edilen can kaybı 986 arttı ve 220 bin 315’e çıktı. İyileşenlerin sayısı da 21 bin 670 artışla 6 milyon 937 bin 756’ya ulaştı.
Rusya’da son 24 saatte 31 bin 299 vaka, 986 can kaybı kaydedildi. Şimdiye kadarki vaka sayısı 7 milyon 892 bin 980’e, can kaybı da 220 bin 315’e çıktı.
Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre Rusya’da günlük vaka ve can kaybı sayısı pandeminin en yüksek seviyesine çıktı. Gün içinde 31 bin 299 yeni vaka kaydedildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 7 milyon 892 bin 980’e yükseldi.
Başkent Moskova, St. Petersburg ve Moskova bölgesi en çok vakanın görüldüğü yerler oldu.
Son 24 saatte tespit edilen can kaybı 986 arttı ve 220 bin 315’e çıktı. İyileşenlerin sayısı da 21 bin 670 artışla 6 milyon 937 bin 756’ya ulaştı.