https://tr.sputniknews.com/20211014/rusyadan-nukleer-savasin-kazanani-olmayacagini-unutmayin-cagrisi-1049803771.html

Rusya’dan ‘nükleer savaşın kazananı olmayacağını unutmayın’ çağrısı

Rusya’dan ‘nükleer savaşın kazananı olmayacağını unutmayın’ çağrısı

Rusya BM Daimi Temsilciliği, tüm nükleer güçleri, asla kazananı olmayacağı nükleer savaşın asla başlatılmaması gerektiği postulatını teyit etmeye çağırdı. 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T01:23+0300

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2021-10-14T01:23+0300

savunma

rusya

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Rusya’nın BM Genel Kurulu Birinci Komitesi Heyeti Başkan Yardımcısı Konstantin Vorontsov, “Rusya Federasyonu, nükleer savaşın kazananı olmayacağı ve asla başlatılmaması gerektiği temel formülünün tüm nükleer güçler tarafından yeniden teyit edilmesi gerektiğini sürekli savundu” ifadesini kullandı.Bu bağlamda ilk adımların artık atıldığını anımsatan Vorontsov, “Bu postulat, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden’in 16 Haziran 2021 tarihli ortak açıklamasında yinelendi. Rusya ve Çin bu postulatı 29 Haziran 2021 tarihli ortak açıklamaya dahil edildi. Diğer nükleer silah sahibi ülkeleri de örneğimizi takip etmeye çağırıyoruz” diye açıkladı.Rus diplomat, “Başlıca görev, nükleer silahın ABD tarafından Japonya şehirlerine karşı kullanıldığı 1945 trajedisinin tekrarını önlemek” diye vurguladı.Uzay araçlarını askeri amaçla kullanmama çağrısıVorontsov ayrıca Birleşmiş Milletler üyesi ülkelere uzay araçlarını kara, hava ve uzay hedeflerine saldırı amacıyla kullanmama çağrısında bulundu.Rus diplomat, Moskova’nın tüm BM üyesi ülkelere aşağıdaki taahhütlerde bulunmayı önerdiğini aktardı:

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