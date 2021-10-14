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Rusya’dan ‘nükleer savaşın kazananı olmayacağını unutmayın’ çağrısı
Rusya’dan ‘nükleer savaşın kazananı olmayacağını unutmayın’ çağrısı
Rusya BM Daimi Temsilciliği, tüm nükleer güçleri, asla kazananı olmayacağı nükleer savaşın asla başlatılmaması gerektiği postulatını teyit etmeye çağırdı. 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T01:23+0300
2021-10-14T01:23+0300
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Rusya’nın BM Genel Kurulu Birinci Komitesi Heyeti Başkan Yardımcısı Konstantin Vorontsov, “Rusya Federasyonu, nükleer savaşın kazananı olmayacağı ve asla başlatılmaması gerektiği temel formülünün tüm nükleer güçler tarafından yeniden teyit edilmesi gerektiğini sürekli savundu” ifadesini kullandı.Bu bağlamda ilk adımların artık atıldığını anımsatan Vorontsov, “Bu postulat, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden’in 16 Haziran 2021 tarihli ortak açıklamasında yinelendi. Rusya ve Çin bu postulatı 29 Haziran 2021 tarihli ortak açıklamaya dahil edildi. Diğer nükleer silah sahibi ülkeleri de örneğimizi takip etmeye çağırıyoruz” diye açıkladı.Rus diplomat, “Başlıca görev, nükleer silahın ABD tarafından Japonya şehirlerine karşı kullanıldığı 1945 trajedisinin tekrarını önlemek” diye vurguladı.Uzay araçlarını askeri amaçla kullanmama çağrısıVorontsov ayrıca Birleşmiş Milletler üyesi ülkelere uzay araçlarını kara, hava ve uzay hedeflerine saldırı amacıyla kullanmama çağrısında bulundu.Rus diplomat, Moskova’nın tüm BM üyesi ülkelere aşağıdaki taahhütlerde bulunmayı önerdiğini aktardı:
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Rusya’dan ‘nükleer savaşın kazananı olmayacağını unutmayın’ çağrısı

01:23 14.10.2021
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Rusya BM Daimi Temsilciliği, tüm nükleer güçleri, asla kazananı olmayacağı nükleer savaşın asla başlatılmaması gerektiği postulatını teyit etmeye çağırdı.
Rusya’nın BM Genel Kurulu Birinci Komitesi Heyeti Başkan Yardımcısı Konstantin Vorontsov, “Rusya Federasyonu, nükleer savaşın kazananı olmayacağı ve asla başlatılmaması gerektiği temel formülünün tüm nükleer güçler tarafından yeniden teyit edilmesi gerektiğini sürekli savundu” ifadesini kullandı.
Bu bağlamda ilk adımların artık atıldığını anımsatan Vorontsov, “Bu postulat, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden’in 16 Haziran 2021 tarihli ortak açıklamasında yinelendi. Rusya ve Çin bu postulatı 29 Haziran 2021 tarihli ortak açıklamaya dahil edildi. Diğer nükleer silah sahibi ülkeleri de örneğimizi takip etmeye çağırıyoruz” diye açıkladı.
Rus diplomat, “Başlıca görev, nükleer silahın ABD tarafından Japonya şehirlerine karşı kullanıldığı 1945 trajedisinin tekrarını önlemek” diye vurguladı.

Uzay araçlarını askeri amaçla kullanmama çağrısı

Vorontsov ayrıca Birleşmiş Milletler üyesi ülkelere uzay araçlarını kara, hava ve uzay hedeflerine saldırı amacıyla kullanmama çağrısında bulundu.
Rus diplomat, Moskova’nın tüm BM üyesi ülkelere aşağıdaki taahhütlerde bulunmayı önerdiğini aktardı:
• Uzay araçlarını kara, hava ve uzaydaki herhangi bir hedefe saldırı düzenleme amacıyla kullanmama, diğer ülkelere ait uzay araçlarını imha etmeme, onlara zarar vermeme, normal işleyişine engel olmama ve yörüngesini değiştirmeme.
• Füze savunması da dahil farklı amaçlarla, türü ne olursa olsun uzay silahını geliştirmeme, test etmeme ve yerleştirmeme.
• İnsanlı uzay araçlarını, uydu karşıtı amaçlar da dahil askeri alanda test etmeme veya kullanmama.
• Diğer ülkeleri ve örgütleri yukarıdaki faaliyetlere katılmaları yönünde teşvik etmeme ve bu konuda yardım etmeme.
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