https://tr.sputniknews.com/20211014/saglik-bakani-fahrettin-kocadan-gunaydinli-asi-cagrisi-1049808018.html

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'günaydın'lı aşı çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'günaydın'lı aşı çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aktif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yaklaşık yüzde 40'ının, 23 yaş altı kişilerden oluştuğunu hatırlatarak... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T09:10+0300

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koronavirüs

fahrettin koca

sağlık bakanı

koronavirüs

koronavirüs aşısı

koronavirüs tedbirleri

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günaydın, Çantalar hazır mı? Gençler, kahvaltımızı yaptık mı? Mesajım anne babalara, çocuklara, üniversitelilere: Dün, Bilim Kurulu toplandı. Aktif vakaların yüzde 40'ının 23 yaş altı kişiler olduğu bilgisini sizlerle paylaştık. Dikkatli davranalım. 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım" ifadelerini kullandı.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fahrettin koca, sağlık bakanı, koronavirüs, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri