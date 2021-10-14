https://tr.sputniknews.com/20211014/tokatta-asirlik-3-agac-koruma-altina-alindi-1049814156.html

Tokat'ta asırlık 3 ağaç koruma altına alındı

Tokat'ta asırlık 3 ağaç koruma altına alındı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşları 286 ve 370 olan 2 sakız ağacıyla, 217 yaşındaki meşe ağacı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T12:30+0300

2021-10-14T12:30+0300

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yaşam

çevre

tarih

ağaç

kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu

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İlçeye bağlı Akça köyünün mezarlığında bulunan asırlık meşe ve sakız ağaçları Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından anıt ağaç olarak tescil edildi. Biri 370, diğeri ise 286 yaşında olduğu tespit edilen sakız ağaçlarının gövde çapları 185 santimetreye kadar ulaşıyor. Boyları 7,5 metre ile 4,4 metre olan sakız ağaçların yanındaki 217 yaşında olduğu tespit edilen meşe de 16 metrelik boyu 124 santimetrelik gövde çapıyla dikkat çekiyor.Ağaçların anıt ağaç olarak tescillendiğini ifade eden Akça Köyü Muhtarı Fatih Demirdağ "Tescil için Hulusi Durupınar hocamız başvuruda bulundu. Ağaçların çevresi 4 veya 5 kişinin kucaklayamayacağı kadar büyük. Aşağıda bir tane daha sakız ağacımız var. O da yine 3 veya 4 kişinin kucaklayamayacağı kadar büyük. Yine aşağıda bizim pelit dediğimiz bir meşe ağacımız daha var. Bunları Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız koruma altına aldı" dedi.

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çevre, tarih, ağaç, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu