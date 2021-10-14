https://tr.sputniknews.com/20211014/turkiyeden-sudana-hayvansal-uretim-destegi-1049833815.html

Türkiye’den Sudan’a hayvansal üretim desteği

Türkiye’den Sudan’a hayvansal üretim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan’ın El Cezire eyaletindeki Sudan-Türkiye Gen Kaynakları ve Suni Tohumlama Merkezinin... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T22:16+0300

2021-10-14T22:16+0300

2021-10-14T22:16+0300

türkiye

el cezire

sudan

tika

türk işbirliği ve koordinasyon ajansı başkanlığı (tika)

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El Cezire Valiliği'ndeki imza törenine TİKA Sudan Koordinatörü Bilal Özden, Vali Abdullah İdris ve merkezin müdürü Safa Abdurrahman katıldı.Sudan-Türkiye ilişkisini farklı ve köklü olarak nitelendiren Vali İdris, Türkiye’nin desteğinin her alanda görülebildiğini ve süreklilik arz ettiğini söyledi.İdris, merkezin güçlü teknik ve bilimsel özelliklere sahip olduğunu belirterek, "Bu sayede Sudan’da hayvancılık alanında önemli gelişmeler bekliyoruz" dedi.Gen Kaynakları ve Suni Tohumlama Merkezi Müdürü Abdurrahman, 5 yıl geçerli olacak anlaşmanın, merkezin ekipman eksiklerini tamamlamayı, hayvanların kayıtlarının tutulmasını, dünyanın dört bir köşesine sperma ihracı için kalite belgesine erişimi amaçladığını dile getirdi.TİKA Koordinatörü Özden de merkezin işletilmesiyle ilgili şubat ayında sona eren anlaşmayı bazı yeni hususlar ekleyerek güncellediklerini ifade etti.Özden, uluslararası kalite standartları belgesi alması durumunda merkezin Sudan ekonomisine önemli katkı sunmasını beklediklerini vurguladı.Sudan Hayvancılık Bakanı Hafız İbrahim Abdunnebi, 25-29 Ağustos'ta Türkiye ziyaretinin dönüşünde yaptığı açıklamada, TİKA tarafından inşa edilen Menagil'deki Gen Kaynakları ve Suni Tohumlama Merkezinin geliştirilmesi ve yeni merkezler açılması konusunda anlaşmaya vardıklarını belirterek, Türk iş adamlarıyla da Sudan'da hayvancılık, mezbahalar, karantina merkezleri ve yem üretimi alanında yatırım yapmaları için görüştüklerini kaydetmişti.

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el cezire, sudan, tika, türk işbirliği ve koordinasyon ajansı başkanlığı (tika)