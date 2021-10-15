https://tr.sputniknews.com/20211015/15-ogrenciye-cinsel-istismar-iddiasi-ogretmenin-gorev-yeri-degistirildi-1049851899.html

15 öğrenciye cinsel istismar iddiası: Öğretmenin görev yeri değiştirildi

15 öğrenciye cinsel istismar iddiası: Öğretmenin görev yeri değiştirildi

Diyarbakır'da 15 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen hakkında, adli ve idari soruşturma başlatıldı. 15.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

türkiye

öğretmen

cinsel istismar

öğrenci

çocuklara yönelik cinsel istismar

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Diyarbakır'da 15 öğrenci öğretmenleri D.B.'nin cinsel istismarına uğradıklarını belirterek durumu ailelerine anlattı. Ailelerin suç duyurusunun ardından D.B.'nin görev yeri değiştirildi, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.Cinsel istismar iddiasının ardından bir araya gelen aileler, jandarmaya giderek şikâyetçi oldu.Öğrenciler, pedagog eşliğinde ifade verip, yaşadıklarını anlattı. Aileler, ifade işlemlerinin ardından öğretmen D.B. hakkında suç duyurusunda bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan D.B.'nin görev yeri de değiştirildi.

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türkiye, öğretmen, cinsel istismar, öğrenci, çocuklara yönelik cinsel istismar