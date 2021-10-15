https://tr.sputniknews.com/20211015/18-isim-koyduklari-cocuklari-icin-kimlik-cikaramayan-aile-cumhurbaskanindan-yardim-istedi-1049850274.html

18 isim koydukları çocukları için kimlik çıkaramayan aile cumhurbaşkanından yardım istedi

18 isim koydukları çocukları için kimlik çıkaramayan aile cumhurbaşkanından yardım istedi

Endonezya'da bebeklerine 18 isim veren bir çift, nüfus müdürlüğünün 'çok uzun geldiği için' kimlik vermeyi reddetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Joko Widodo'ya... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T12:57+0300

2021-10-15T12:57+0300

2021-10-15T12:57+0300

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Endonezya'da yaşayan Arif Akbar ve Suci Nur Aisyah çifti, 3 sene önce dünyaya gelen çocuklarına şu ismi verdi: "Rangga Madhipa Sutra Jiwa Cordosega Akre Askhala Mughal Ilkhanat Akbar Sahara Pi-Thariq Ziyad Syaifudin Quthuz Khoshala Sura Talenta"2019'da yerel medyada '18 isimli bebek' olarak ünlenen çocuk, şimdi ise ismi nüfus kimliği alamıyor. Yerel basında yer alan haberlere göre, nüfus müdürlüğü çocuğun isminin nüfus kimliği formuna sığmaması nedeniyle ailenin başvurusunu 3 yıldır reddediyor. Çocuklarının ismini kısaltmamakta kararlı olan aile ise Cumhurbaşkanı Joko Widodo'ya açık mektup yazarak yardım istedi.Aile, verdikleri her bir adın 'çocuğun geleceği için umutlar ve dualar içerdiğini' ve bu neden değiştirmeyeceklerini söylüyor. Yerel haber sitesi Detik'e konuşan baba Arif Akbar, daha önce kayıtlarda 17 isimli birini gördüğünü ancak kendilerinden isim değişikliği talep edildiğini söyledi. Nüfus Müdürlüğü Başkanı Rahmad Ubaid ise aileye isim değişikliği baskısı yapmadıklarını ancak ismi forma sığacak şekilde uyarlamalarını talep ettiklerini belirtti. Endonezya doğum kayıt sistemi formuna maksimim 55 karakterden oluşan isimler yazılabiliyor. Ancak 18 isimli bebeğim ismi 132 karakter içeriyor.

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