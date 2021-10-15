https://tr.sputniknews.com/20211015/abd-sinirlarini-asi-olanlara-aciyor-1049858108.html

ABD koronavirüs aşısı olanlara sınırlarını açıyor

ABD koronavirüs aşısı olanlara sınırlarını açıyor

ABD, tüm kara ve hava sınırlarını, tam aşılı yabancı ülke vatandaşlarına 8 Kasım’dan itibaren açacağını duyurdu. 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T16:05+0300

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dünya

abd

sınır

koronavirüs

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Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Kevin Munoz, Twitter hesabından yaptığı açtığı açıklamada, "ABD, ülkemize seyahat eden yabancı ülke vatandaşları için aşı zorunluluğu getiren yeni seyahat politikasını 8 Kasım'dan itibaren uygulamaya başlayacak" bilgisini paylaştı. Söz konusu kararda kamu sağlığı meselelerinin önemli olduğunun altını çizen Munoz, "Bu politikalar, uluslararası hava ve karayolu ile seyahat için uygulanacaktır" ifadesini kullandı. Öte yandan ABD yönetimi uçuştan önce son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucu uygulamasına devam edecek. Ayrıca söz konusu politika ile ABD'nin yasaklı ülkeler listesinde bulunan Shengen ülkeleri ve İngiltere'den de yabancı ülke vatandaşlarının ABD'ye seyahatine izin verilecek.Karar ile yaklaşık 19 aydır kapalı olan Meksika ve Kanada sınırlarından karayolu ile ABD'ye giriş de mümkün olacak.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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abd, sınır, koronavirüs