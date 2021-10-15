ABD koronavirüs aşısı olanlara sınırlarını açıyor

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Kevin Munoz, Twitter hesabından yaptığı açtığı açıklamada, "ABD, ülkemize seyahat eden yabancı ülke vatandaşları için aşı zorunluluğu getiren yeni seyahat politikasını 8 Kasım'dan itibaren uygulamaya başlayacak" bilgisini paylaştı. Söz konusu kararda kamu sağlığı meselelerinin önemli olduğunun altını çizen Munoz, "Bu politikalar, uluslararası hava ve karayolu ile seyahat için uygulanacaktır" ifadesini kullandı. Öte yandan ABD yönetimi uçuştan önce son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucu uygulamasına devam edecek. Ayrıca söz konusu politika ile ABD'nin yasaklı ülkeler listesinde bulunan Shengen ülkeleri ve İngiltere'den de yabancı ülke vatandaşlarının ABD'ye seyahatine izin verilecek.Karar ile yaklaşık 19 aydır kapalı olan Meksika ve Kanada sınırlarından karayolu ile ABD'ye giriş de mümkün olacak.
ABD, tüm kara ve hava sınırlarını, tam aşılı yabancı ülke vatandaşlarına 8 Kasım’dan itibaren açacağını duyurdu.
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Kevin Munoz, Twitter hesabından yaptığı açtığı açıklamada, "ABD, ülkemize seyahat eden yabancı ülke vatandaşları için aşı zorunluluğu getiren yeni seyahat politikasını 8 Kasım'dan itibaren uygulamaya başlayacak" bilgisini paylaştı.
Söz konusu kararda kamu sağlığı meselelerinin önemli olduğunun altını çizen Munoz, "Bu politikalar, uluslararası hava ve karayolu ile seyahat için uygulanacaktır" ifadesini kullandı.
The US’ new travel policy that requires vaccination for foreign national travelers to the United States will begin on Nov 8. This announcement and date applies to both international air travel and land travel. This policy is guided by public health, stringent, and consistent. https://t.co/uaDiVrjtqi
Öte yandan ABD yönetimi uçuştan önce son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucu uygulamasına devam edecek. Ayrıca söz konusu politika ile ABD'nin yasaklı ülkeler listesinde bulunan Shengen ülkeleri ve İngiltere'den de yabancı ülke vatandaşlarının ABD'ye seyahatine izin verilecek.
Karar ile yaklaşık 19 aydır kapalı olan Meksika ve Kanada sınırlarından karayolu ile ABD'ye giriş de mümkün olacak.