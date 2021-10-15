‘AB’de köprülerin atılmasını önleyen Merkel, Türkiye’yi kırmadan dışladı’

"Tabii ki Merkel’in Türkiye’ye yararı da oldu. AB’de köprülerin atılmasını önleyen Angela Merkel’dir. Macron’a, Yunanistan, Güney Kıbrıs’a kalsaydı Türkiye ciddi boykotlarla karşı karşıya kalacaktı. Avusturya ile beraber bu dört ülkeye rağmen Almanya Türkiye’yi kırmadan dışladı. Gümrük birliğinin iyileştirilmemesi çok kötü bir şeydir. Türkiye’ye bir özel statü verilmesi lazım. Biz maalesef bunu istemiyoruz. İktidar 'biz tam üyelikten başka bir şey istemiyoruz' diyor. Fakat artık tam üyelik defteri kapandı. Scholz’un ittifakında gerek Yeşiller gerek Hür Demokratlar tamamıyla Türkiye’ye karşı iki partidir. Hem Hür Demokratlar’ın başkanı Lindner hem Yeşiller'de Cem Özdemir Türkiye’nin AB ile yakınlaşmasına her zaman karşı çıkarlar. Scholz akılcı bir adam ama AB liderliğini sürdürebilecek bir insan değil. Zaten bu üçlü koalisyon biraz ölü doğmuş gibi olacak. En geç iki yıl içinde bu koalisyonun çözüleceğini, Sosyal Demokratların yine Hristiyan Demokratlarla bir koalisyon yapacaklarını düşünüyorum. Scholz dengeyi sağlamak açısından Türkiye’ye fazla yaklaşım göstermeyecek. Eski Başbakan Gerhard Schröder Türkiye’ye karşı her zaman iyi niyetle yaklaşmıştı. Politikayı bıraktıktan sonra ve Rusya’nın gaz firmasında denetlemede olduktan sonra hiçbir politika ağrılığı kalmadı. Scholz’un bu konuda bir yetkisi olmayacak. Esasında özel statü AB’nin de Türkiye’nin de lehine. Türkiye artık politik katılımının desteklenmesi için biraz fazla büyük. 74 parlamenter ve 29 konseydeki oy hakkından söz sahibi olmamızı istemiyorlar. Ekonomik katılım, AB bütçesine para vermek, para almak Türkiye’nin lehine. Ama AB için de büyük bir yük değil. Serbest dolaşım hakkı, katiyetle Türkiye’ye verilmeyecek gibi gözüküyor ama sağlık ve gastronomi sektöründe Türkiye’den akın akın oraya giden insanlar var. Şu anda 7 bin doktorumuz Almanya’da iş buldu, 20 bine yakın hemşiremiz bakım yurtlarında çalışıyorlar. Gastronomide Türk restoranları var, aşçı getirebiliyorlar. Yarın sayıları daha da artabilir. Zira Almanya’nın ciddi personel açığı var. Gümrük birliğinin iyileştirilmesi tekrar gündeme gelmeli."