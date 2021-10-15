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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211015/dolarda-yeni-zirve-921-1049842527.html
Dolarda yeni zirve: 9.21
Dolarda yeni zirve: 9.21
Dolar güne 9.2140 liradan başlayarak yeni bir rekor kırdı. 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T08:47+0300
2021-10-15T08:47+0300
2021-10-15T08:50+0300
ekonomi
dolar
tl
dolar/tl
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Dolar 9.2153 seviyesiyle tarihi zirvesini yinelerken, şu anda 9.2144 seviyelerinden işlem görüyor.Euro ise 10.69 lira seviyesinde.
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dolar, tl, dolar/tl
Dolarda yeni zirve: 9.21
08:47 15.10.2021 (güncellendi: 08:50 15.10.2021)
Dolar güne 9.2140 liradan başlayarak yeni bir rekor kırdı.
Dolar 9.2153 seviyesiyle tarihi zirvesini yinelerken, şu anda 9.2144 seviyelerinden işlem görüyor.
Euro ise 10.69 lira seviyesinde.