https://tr.sputniknews.com/20211015/dunya-rekortmeni-kenyali-atletin-olumunun-ardindan-kayiplara-karisan-cinayet-zanlisi-esi-tutuklandi-1049852442.html

Dünya rekortmeni Kenyalı atletin ölümünün ardından kayıplara karışan cinayet zanlısı eşi tutuklandı

Dünya rekortmeni Kenyalı atletin ölümünün ardından kayıplara karışan cinayet zanlısı eşi tutuklandı

Dünya rekortmeni Kenyalı atlet Agnes Tirop'un ölümünde baş şüpheli olan eşi Ibrahim Rotich tutuklandı. 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T13:53+0300

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dünya

kenya

cinayet

atlet

agnes tirop

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Kenya Ceza Soruşturmaları Müdürlüğü (DCI), Iten kasabasında yaşayan Agnes Tirop'un ölümünün ardından kayıplara karışan ve cinayet zanlısı konumunda olan eşi Ibrahim Rotich'in polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandığını açıkladı. Kenya polisi, 25 yaşındaki dünya rekortmeni Kenyalı atlet Agnes Tirop'un boynunda bıçak yarası olduğunu açıklamıştı.DCI, Rotich'in Mombasa ilçesinde bulunan Changamwe isimli bölgede, komşu ülkeye gitmeye çalışırken yakalandığını duyurdu. Rotich'in kaçmaya çalışırken Mombasa yolunda bir kamyona çarptığı belirtilen açıklamaya göre, zanlının en kısa zamanda ifadesi alınacak. Geçen ay dünya rekoru kırmıştıAgnes Tirop geçen ay Almanya'da 10 Bin Metre Yol Yarışı'nı 30 dakika 1 saniyelik derecesiyle kazanarak dünya rekoru kırmıştı.Rekoru 28 saniye farkla kırması sonrası, Tirop'u çok parlak bir kariyerin beklediği şeklinde yorumlar yapılmıştı.Tirop'un kariyerinde iki dünya üçüncülüğü ve bir olimpiyat dördüncülüğü de bulunuyordu.

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kenya, cinayet, atlet, agnes tirop