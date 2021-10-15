DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Dünya rekortmeni Kenyalı atletin ölümünün ardından kayıplara karışan cinayet zanlısı eşi tutuklandı
© AFP 2021Agnes Tirop
© AFP 2021
Dünya rekortmeni Kenyalı atlet Agnes Tirop'un ölümünde baş şüpheli olan eşi Ibrahim Rotich tutuklandı.
Kenya Ceza Soruşturmaları Müdürlüğü (DCI), Iten kasabasında yaşayan Agnes Tirop'un ölümünün ardından kayıplara karışan ve cinayet zanlısı konumunda olan eşi Ibrahim Rotich'in polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandığını açıkladı.
The prime suspect in the gruesome murder of 25-year-old world 5,000m record holder Agnes Tirop, has been arrested. Ibrahim Rotich, who was in a relationship with the athlete was arrested moments ago in Changamwe, Mombasa county, as he tried to flee to a neighboring pic.twitter.com/G2OrhlaM8X— DCI KENYA (@DCI_Kenya) October 14, 2021
Kenya polisi, 25 yaşındaki dünya rekortmeni Kenyalı atlet Agnes Tirop'un boynunda bıçak yarası olduğunu açıklamıştı.
DCI, Rotich'in Mombasa ilçesinde bulunan Changamwe isimli bölgede, komşu ülkeye gitmeye çalışırken yakalandığını duyurdu.
Rotich'in kaçmaya çalışırken Mombasa yolunda bir kamyona çarptığı belirtilen açıklamaya göre, zanlının en kısa zamanda ifadesi alınacak.
country to evade justice. Rotich is believed to have killed the two-time World Athletics championships bronze medallist,by stabbing her before going into hiding. Tirop’s lifeless body was found lying on her bed Wednesday morning in Iten, with visible stab wounds on her abdomen. pic.twitter.com/qTY1Z9QBPW— DCI KENYA (@DCI_Kenya) October 14, 2021
Geçen ay dünya rekoru kırmıştı
Agnes Tirop geçen ay Almanya'da 10 Bin Metre Yol Yarışı'nı 30 dakika 1 saniyelik derecesiyle kazanarak dünya rekoru kırmıştı.
Rekoru 28 saniye farkla kırması sonrası, Tirop'u çok parlak bir kariyerin beklediği şeklinde yorumlar yapılmıştı.
Tirop'un kariyerinde iki dünya üçüncülüğü ve bir olimpiyat dördüncülüğü de bulunuyordu.