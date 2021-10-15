Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211015/ermenistan-basini-karabagda-yogun-catismalar-yasaniyor-1049865567.html
Ermenistan basını: Karabağ’da yoğun çatışmalar yaşanıyor
Ermenistan basını: Karabağ’da yoğun çatışmalar yaşanıyor
Azerbaycan ile tanınmayan Dağlık Karabağ askerleri arasında Martuni yerleşim bölgesinde yoğun çatışmalar yaşandığı bildirildi. 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T20:04+0300
2021-10-15T20:04+0300
dünya
ermenistan
azerbaycan
dağlık karabağ
çatışma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/15/1043067591_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_6cf11db270c3a0c1efd7897f089e2666.jpg
Ermenistan basınında yer alan haberlere göre, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile Dağlık Karabağ askerleri arasında Martuni yerleşim bölgesinde yoğun çatışmalar yaşanıyor.Ermeni Ombudsmanı Arman Tatoyan, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda 6 Ermeni askerinin yaralandığını duyurdu.Totoyan, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin askeri mevzilerin yanı sıra, yerleşim yerlerini de yoğun ateş altına aldığını ileri sürdü.Ermenistan ve Dağlık Karabağ savunma bakanlıklarından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, Ermeni basını yaşanan çatışmalar sonucunda 3 Ermeni askerinin öldüğü bilgisini geçti.Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, çatışmaların yasadışı Ermeni silahlı gruplar arasında yaşandığı ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin olayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığına vurgu yapılarak, “Karşı taraftan birkaç sarhoş kişi, diğer gruptan arkadaşlarıyla çatışmaya başladı. Ardından bulundukları yerde bir patlama meydana geldi” denildi.Dağlık Karabağ Savunma Bakanlığı basın servisi daha sonra bir açıklama yayınlayarak, Rus barış gücü komuta kademesinin yaşanan olayla ilgili bilgilendirildiğini duyurdu.
ermenistan
azerbaycan
dağlık karabağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/15/1043067591_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_f4c447b538eb6be90b4942ecc241f827.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ermenistan, azerbaycan, dağlık karabağ, çatışma

Ermenistan basını: Karabağ’da yoğun çatışmalar yaşanıyor

20:04 15.10.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDağlık Karabağ'daki çatışmalar
Dağlık Karabağ'daki çatışmalar - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Azerbaycan ile tanınmayan Dağlık Karabağ askerleri arasında Martuni yerleşim bölgesinde yoğun çatışmalar yaşandığı bildirildi.
Ermenistan basınında yer alan haberlere göre, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile Dağlık Karabağ askerleri arasında Martuni yerleşim bölgesinde yoğun çatışmalar yaşanıyor.
Ermeni Ombudsmanı Arman Tatoyan, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda 6 Ermeni askerinin yaralandığını duyurdu.
Totoyan, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin askeri mevzilerin yanı sıra, yerleşim yerlerini de yoğun ateş altına aldığını ileri sürdü.
Ermenistan ve Dağlık Karabağ savunma bakanlıklarından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, Ermeni basını yaşanan çatışmalar sonucunda 3 Ermeni askerinin öldüğü bilgisini geçti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, çatışmaların yasadışı Ermeni silahlı gruplar arasında yaşandığı ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin olayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığına vurgu yapılarak, “Karşı taraftan birkaç sarhoş kişi, diğer gruptan arkadaşlarıyla çatışmaya başladı. Ardından bulundukları yerde bir patlama meydana geldi” denildi.
Dağlık Karabağ Savunma Bakanlığı basın servisi daha sonra bir açıklama yayınlayarak, Rus barış gücü komuta kademesinin yaşanan olayla ilgili bilgilendirildiğini duyurdu.
000001
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:10Meteoroloji’den İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış uyarısı
20:04Ermenistan basını: Karabağ’da yoğun çatışmalar yaşanıyor
19:59Günlük koronavirüs verileri açıklandı: 30 bin 694 yeni vaka, 181 can kaybı
19:54Lavrov: Rusya’nın istikrarlı gelişimi Batı’nın hoşuna gitmiyor
19:47Frontex: Doğu Akdeniz, AB'ye yasa dışı girişlerde düşüş görülen tek rota oldu
19:46'Hukuk bitirip savcı oldum' diyerek ailesini kandırdı, sahte savcı kimliği kullanınca yakalandı
19:42Bulaşıcı olmayan Kovid-19 virüsü geliştirildi
19:37Bakan Varank: İngiltere, Silahlı İnsansız Hava Araçları ile çok ciddi ilgileniyor
19:34Sosyal yardım başvuruları, bugün itibarıyla e-Devlet'ten yapılabilecek
19:29Gamze Pala'nın katili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
19:21Eskişehir’de 2 TURKOVAC gönüllüsü, aşı oldu
19:02Zam haberi sonrası benzin istasyonlarında kuyruklar oluştu
19:02Çin, Evergrande nedeniyle oluşan finansal riskin 'kontrol edilebilir' olduğunu açıkladı
18:46HSK üyesi Hamit Kocabey'den istifa açıklaması
18:39Emine Erdoğan: Kadınlarımızın gayretlerini takdirle karşılıyorum, gerçekten olmazları başarıyorlar
18:34Ümitcan Uygun, 'Aleyna Çakır' davasında tekrar hakim karşısında: Ailesiyle arasını ben düzelttim
18:29TBMM Başkanı Şentop: Mazlum halklar bizim gayretimizi, daha da güçlenmemizi bekliyor
18:15Demirören Medya'dan açıklama: Reuters Haber Ajansı aboneliğimizi iptal ediyoruz
18:06Prof. Dr. İlber Ortaylı: Rus anneler, Türklerin memlekete bir hediyesi
17:54Eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk'a hapis cezası