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https://tr.sputniknews.com/20211015/esi-de-olu-bulunmustu-kayip-otelcinin-olduruldugu-ortaya-cikti-1049841598.html
Eşi de ölü bulunmuştu: Kayıp otelcinin öldürüldüğü ortaya çıktı
Eşi de ölü bulunmuştu: Kayıp otelcinin öldürüldüğü ortaya çıktı
İstanbul Beylikdüzü'nde başından vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 3 gündür kendisinden haber alınamayan otelci Nuri Yıldız'a ait olduğu belirlendi... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T06:54+0300
2021-10-15T06:54+0300
türkiye
otel
ölüm
cinayet
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Kendisinden 3 gündür haber alınamayan otelci Nuri Yıldız’ın cansız bedeni İstanbul Beylikdüzü’nde bulundu.Beyoğlu ve Fatih'te otelleri bulunan Nuri Yıldız'dan 3 gündür haber alamayan yakınları polise başvurdu.Ekipler Yıldız'ın evine gittiğinde eşi Esra Yıldız'ı boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu.Kapıda herhangi bir zorlamaya rastlanmazken, katil ya da katillere kapıyı Esra Yıldız'ın açmış olabileceği düşünülüyor.Soruşturmayı derinleştiren polisler, TEM Otoyolu Haramidere kavşağında içi yanmış şekilde terk edilen bir araç buldu. Bu aracın Nuri Yıldız'a ait olduğu tespit edildi.Yıldız daha sonra Beylikdüzü'nde başından vurularak öldürülmüş halde bulundu.Yıldız’ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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otel, ölüm, cinayet

Eşi de ölü bulunmuştu: Kayıp otelcinin öldürüldüğü ortaya çıktı

06:54 15.10.2021
© İHAKayıp otelcinin öldürüldüğü ortaya çıktı
Kayıp otelcinin öldürüldüğü ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© İHA
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İstanbul Beylikdüzü'nde başından vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 3 gündür kendisinden haber alınamayan otelci Nuri Yıldız'a ait olduğu belirlendi. Yıldız'ın eşi de evinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunmuştu.
Kendisinden 3 gündür haber alınamayan otelci Nuri Yıldız’ın cansız bedeni İstanbul Beylikdüzü’nde bulundu.
Beyoğlu ve Fatih'te otelleri bulunan Nuri Yıldız'dan 3 gündür haber alamayan yakınları polise başvurdu.
Ekipler Yıldız'ın evine gittiğinde eşi Esra Yıldız'ı boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu.
Kapıda herhangi bir zorlamaya rastlanmazken, katil ya da katillere kapıyı Esra Yıldız'ın açmış olabileceği düşünülüyor.
Soruşturmayı derinleştiren polisler, TEM Otoyolu Haramidere kavşağında içi yanmış şekilde terk edilen bir araç buldu. Bu aracın Nuri Yıldız'a ait olduğu tespit edildi.
Yıldız daha sonra Beylikdüzü'nde başından vurularak öldürülmüş halde bulundu.
Yıldız’ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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