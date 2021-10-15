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https://tr.sputniknews.com/20211015/fetonun-mahrem-hizmetler-yapilanmasi-sorusturmasinda-98-supheli-hakkinda-gozalti-karari-1049843068.html
FETÖ'nün 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı
FETÖ'nün 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 98 zanlı hakkında... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T09:23+0300
2021-10-15T09:23+0300
türkiye
operasyon
gözaltı
fetö
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
mahrem abiler
mahrem imam
mahrem
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasındaki "mahrem imam"lara yönelik soruşturma başlatıldı.Bu kapsamda 7'si aktif görevde, 53'ü kamu kurumlarından ihraç edilmiş 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, Ankara merkezli 45 ildeki zanlıların yakalanması amacıyla operasyon başlattı.
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operasyon, gözaltı, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), mahrem abiler, mahrem imam, mahrem

FETÖ'nün 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı

09:23 15.10.2021
© AAgözaltı - polis
gözaltı - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© AA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 98 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasındaki "mahrem imam"lara yönelik soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda 7'si aktif görevde, 53'ü kamu kurumlarından ihraç edilmiş 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, Ankara merkezli 45 ildeki zanlıların yakalanması amacıyla operasyon başlattı.
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