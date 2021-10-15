https://tr.sputniknews.com/20211015/fransa-turunda-onlarca-yariscinin-kaza-yapmasina-neden-olan-seyirciye-4-ay-hapis-1049843862.html

Fransa Turu'nda onlarca yarışçının kaza yapmasına neden olan seyirciye 4 ay hapis

Fransa Turu'nda onlarca yarışçının kaza yapmasına neden olan seyirciye 4 ay hapis

En prestijli bisiklet yarışı olarak bilinen Fransa Turu'nda onlarca yarışçının kaza yapmasına neden olan kişi, çıkarıldığı mahkemece 4 ay ertelenmiş hapis... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

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spor

fransa

bisiklet

kaza

fransa bisiklet turu

seyirci

brest

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Fransa Turu bisiklet yarışında, yarışçıların önüne geçerek kameraya karton pankart göstermeye çalışan ve bu esnada onlarca yarışçının kaza yapmasına neden olan seyirci, hakim karşısına çıkarıldı.Bretonyalı, 31 yaşındaki bir kadın olduğu belirtilen seyirci, Brest kentinde görülen duruşmada 4 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.Kadın, kazaya neden olduğu sırada olay yerinden kaçtı ve polise teslim olmadan önce 4 gün saklandı.Duruşmada, insan hayatını tehlikeye atmak ve kasıtsız yaralanmalara neden olmakla suçlandı.Kadın, yaptığından ötürü 'aptal' hissettiğini belirtirken, avukatarı da konuya dünya çapında ouşan ilginin ve ardından internette başlayan tacizin, kadının zihinsel sağlığı üzerinde olumsuz bir etki yarattığının altını çizdi.'Utanıyorum'Kaıdn, duruşmada "Utanıyorum. Tüm bu yaşananlar benim kişiliğimin tamamen zıttı" ifadelerini kullandı.Biniciler Sendikası'nı (CPA) temsilen duruşmaya katılan bir avukat, "Halk bisiklet yarışlarında önem teşkil eder, bu şekilde kalmalı, ancak binicilerin fiziksel bütünlüğüne saygı gösterilmelidir" diye konuştu.Avukat, "Bu vaka; fotoğraf ve videolarla kendilerini öne çıkarmak isteyen insanlara neler olabileceğinin göstergesidir. Bu asgari bir sağduyu ile yapılsaydı olurdu ama orada durum böyle değildi" değerlendirmesini yaptı.

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fransa, bisiklet, kaza, fransa bisiklet turu, seyirci, brest