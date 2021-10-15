https://tr.sputniknews.com/20211015/kanser-oldugunu-iddia-ederek-bagis-toplayan-kadin-dolandiriciliktan-suclu-bulundu-1049845623.html

Kanser olduğunu iddia ederek bağış toplayan kadın, dolandırıcılıktan suçlu bulundu

Kanser olduğunu iddia ederek bağış toplayan kadın, dolandırıcılıktan suçlu bulundu

Kanser olduğunu iddia ederek 100 bin dolardan fazla bağış toplayan kadın, çıkarıldığı mahkemede yedi yıl boyunca insanları dolandırdığını kabul etti. 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T11:44+0300

2021-10-15T11:44+0300

2021-10-15T12:05+0300

yaşam

sosyal medya

kanser

dolandırıcılık

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ABD Kuzey Kaliforniya’da kanser olduğunu iddia ederek sosyal medya üzerinden başlattığı kampanyayla 100 bin dolardan fazla toplayan kadın, çıkarıldığı mahkemede elektronik dolandırıcılıktan suçlu bulundu.Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Son Jose’deki federal yargıcın huzurunda savunmaya giren 36 yaşındaki Amanda Riley'nin şubat ayında görülecek karar duruşmasında 250 bin dolar para ve 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.San Jose'li kadın yaptığı savunmada, 2012 ve 2019 yılları arasında Hodgkin Lenfoması olduğunu iddia ederek, sosyal medyada 400'den bağış topladığını kabul etti. Açıklamanın devamında Riley’nin, sosyal medya hesabı üzerinden kullandığı ilaçların ve kemoterapi tedavisinin yan etkilerinden musdarip olduğu iddia edilen fotoğraflarını paylaştığı belirtildi. Hatta Riley, inandırıcılığı artırmak için saçlarını bile tıraş etti.

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sosyal medya, kanser, dolandırıcılık