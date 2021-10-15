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Kanser olduğunu iddia ederek bağış toplayan kadın, dolandırıcılıktan suçlu bulundu
11:44 15.10.2021 (güncellendi: 12:05 15.10.2021)
© AAmahkeme - karar
© AA
Kanser olduğunu iddia ederek 100 bin dolardan fazla bağış toplayan kadın, çıkarıldığı mahkemede yedi yıl boyunca insanları dolandırdığını kabul etti.
ABD Kuzey Kaliforniya’da kanser olduğunu iddia ederek sosyal medya üzerinden başlattığı kampanyayla 100 bin dolardan fazla toplayan kadın, çıkarıldığı mahkemede elektronik dolandırıcılıktan suçlu bulundu.
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Son Jose’deki federal yargıcın huzurunda savunmaya giren 36 yaşındaki Amanda Riley'nin şubat ayında görülecek karar duruşmasında 250 bin dolar para ve 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Son Jose’deki federal yargıcın huzurunda savunmaya giren 36 yaşındaki Amanda Riley'nin şubat ayında görülecek karar duruşmasında 250 bin dolar para ve 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.
(Mail Online):#California woman, 36, admits faking cancer to swindle more than $106,000 in donations : Amanda Riley, 36, from California, has pleaded guilty to a federal wire fraud charge for faking Hodgkin's lymphoma for nearly .. #TrendsSpy https://t.co/B4vHLQ6tFJ pic.twitter.com/mbkxPCBoKD— NewsOnePlace.com (@newsoneplace) October 14, 2021
San Jose'li kadın yaptığı savunmada, 2012 ve 2019 yılları arasında Hodgkin Lenfoması olduğunu iddia ederek, sosyal medyada 400'den bağış topladığını kabul etti.
Açıklamanın devamında Riley’nin, sosyal medya hesabı üzerinden kullandığı ilaçların ve kemoterapi tedavisinin yan etkilerinden musdarip olduğu iddia edilen fotoğraflarını paylaştığı belirtildi. Hatta Riley, inandırıcılığı artırmak için saçlarını bile tıraş etti.
Açıklamanın devamında Riley’nin, sosyal medya hesabı üzerinden kullandığı ilaçların ve kemoterapi tedavisinin yan etkilerinden musdarip olduğu iddia edilen fotoğraflarını paylaştığı belirtildi. Hatta Riley, inandırıcılığı artırmak için saçlarını bile tıraş etti.