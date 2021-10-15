Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211015/luganskin-jccc-temsilciligi-kiev-ile-temaslari-askiya-aldigini-duyurdu-1049838743.html
Lugansk’ın JCCC temsilciliği, Kiev ile temasları askıya aldığını duyurdu
Lugansk’ın JCCC temsilciliği, Kiev ile temasları askıya aldığını duyurdu
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki (JCCC) temsilciliği, Ukrayna... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T01:25+0300
2021-10-15T01:25+0300
dünya
ukrayna
kiev
lugans halk cumhuriyeti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101375/88/1013758866_0:238:2793:1809_1920x0_80_0_0_bb89bec80fcad8fa627987d75cb199fa.jpg
Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Halk Milisi Ofisi Sözcüsü İvan Filiponenko, JCCC’deki Lugansk Halk Cumhuriyeti temsilciliğinin, Ukrayna güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan personelleri serbest bırakılıncaya kadar bu merkezdeki Kiev tarafı ile temasları tamamen durdurduğunu belirtti.Gazetecilere konuşan Filipenenko, “Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki temsilciliği, çalışanları serbest bırakılıncaya kadar Ukrayna tarafı ile temasları tamamen durdurdu” dedi. .Daha önce, Lugansk yetkilileri, JCCC’deki temsilcilerinin Ukrayna güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını duyurmuştu. Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin lideri Leonid Paseçnik, Kiev’den temsilcilerinin derhal serbest bırakılmasını talep etmişti. Kiev yetkilileri ise, gözaltına alınan JCCC temsilcisini Ukrayna güvenlik güçlerinin mevzileriyle ilgili keşif çalışmaları yürütmekle suçlamıştı.
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101375/88/1013758866_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_e517a11f4182f47a5fda4e5421c95b0b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, kiev, lugans halk cumhuriyeti

Lugansk’ın JCCC temsilciliği, Kiev ile temasları askıya aldığını duyurdu

01:25 15.10.2021
© Sputnik / Alexey Kudenko / Fotoğraf bankasına girDonetsk-Lugansk
Donetsk-Lugansk - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© Sputnik / Alexey Kudenko
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki (JCCC) temsilciliği, Ukrayna güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan temsilcileri serbest bırakılıncaya kadar bu merkezdeki Kiev tarafı ile temasları askıya aldığını duyurdu.
Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Halk Milisi Ofisi Sözcüsü İvan Filiponenko, JCCC’deki Lugansk Halk Cumhuriyeti temsilciliğinin, Ukrayna güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan personelleri serbest bırakılıncaya kadar bu merkezdeki Kiev tarafı ile temasları tamamen durdurduğunu belirtti.
Gazetecilere konuşan Filipenenko, “Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki temsilciliği, çalışanları serbest bırakılıncaya kadar Ukrayna tarafı ile temasları tamamen durdurdu” dedi. .
Daha önce, Lugansk yetkilileri, JCCC’deki temsilcilerinin Ukrayna güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını duyurmuştu. Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin lideri Leonid Paseçnik, Kiev’den temsilcilerinin derhal serbest bırakılmasını talep etmişti. Kiev yetkilileri ise, gözaltına alınan JCCC temsilcisini Ukrayna güvenlik güçlerinin mevzileriyle ilgili keşif çalışmaları yürütmekle suçlamıştı.
100000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:35Ataşehir'de metro istasyonu ve park olarak görülen taşınmazın satışa çıkarılması teklifi reddedildi
01:25Lugansk’ın JCCC temsilciliği, Kiev ile temasları askıya aldığını duyurdu
01:22Lavrov: Azerbaycan’dan esirlerin geri gönderilmesi konusu yakında çözülecek
01:17Macaristan: Teknik olarak TürkAkım’dan daha fazla gaz alabiliriz
01:155 bin lira maaş ile çalışacak çoban bulamıyorlar
01:11Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile ‘nükleer anlaşmayı’ görüştü
01:09Türkiye'den hentbol maçında Kızıl Yıldız taraftarlarınca ırkçı sloganlar atılmasına ilişkin açıklama
00:47Güney Afrika'da annesi tarafından mezara gömülen bebek kurtarıldı
00:45ABD'de Moderna aşısının üçüncü dozuna ilk onay
00:33Biden'dan 'Kovid-19 aşısı' açıklaması: Zorunluluk işe yarıyor
00:27Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Bağışıklığını kaybeden insan sayısı aşılanan sayısından fazla
00:26Newcastle United'ın çılgın Alman planı
00:10Suriye’den gelen otomobilde 290 bıçak ile 40 muşta ele geçirildi
00:02Lübnan'daki Şii Emel Hareketi: Beyrut'ta çıkan çatışmalarda 3 mensubumuz öldürüldü
DünCumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla Hollanda'daki UDB yöneticileri ve Türk gazetecilere seslendi
DünFransa'dan balıkçı sorunu nedeniyle İngiltere'ye 'misilleme' tehdidi
DünLübnan’daki silahlı çatışmalarla ilgili 9 kişi gözaltına alındı
DünDSÖ: Daha fazla fiziksel aktivite yılda 5 milyon ölümü engelleyebilir
DünYeniden aday olan İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 'Feyzioğlu’nu değiştirmek tarihi görevimiz'
DünPortekiz, 16 yaş altına boğa güreşlerini arenada izlemeyi yasakladı