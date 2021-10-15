https://tr.sputniknews.com/20211015/luganskin-jccc-temsilciligi-kiev-ile-temaslari-askiya-aldigini-duyurdu-1049838743.html

Lugansk’ın JCCC temsilciliği, Kiev ile temasları askıya aldığını duyurdu

Lugansk’ın JCCC temsilciliği, Kiev ile temasları askıya aldığını duyurdu

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki (JCCC) temsilciliği, Ukrayna... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T01:25+0300

2021-10-15T01:25+0300

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Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Halk Milisi Ofisi Sözcüsü İvan Filiponenko, JCCC’deki Lugansk Halk Cumhuriyeti temsilciliğinin, Ukrayna güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan personelleri serbest bırakılıncaya kadar bu merkezdeki Kiev tarafı ile temasları tamamen durdurduğunu belirtti.Gazetecilere konuşan Filipenenko, “Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki temsilciliği, çalışanları serbest bırakılıncaya kadar Ukrayna tarafı ile temasları tamamen durdurdu” dedi. .Daha önce, Lugansk yetkilileri, JCCC’deki temsilcilerinin Ukrayna güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını duyurmuştu. Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin lideri Leonid Paseçnik, Kiev’den temsilcilerinin derhal serbest bırakılmasını talep etmişti. Kiev yetkilileri ise, gözaltına alınan JCCC temsilcisini Ukrayna güvenlik güçlerinin mevzileriyle ilgili keşif çalışmaları yürütmekle suçlamıştı.

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