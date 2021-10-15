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https://tr.sputniknews.com/20211015/roscosmos-ingiltereye-ait-36-oneweb-haberlesme-uydusununu-uzaya-gonderdi-1049839983.html
Roscosmos, İngiltere'ye ait 36 OneWeb haberleşme uydusununu uzaya gönderdi
Roscosmos, İngiltere'ye ait 36 OneWeb haberleşme uydusununu uzaya gönderdi
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), İngiltere'ye ait 36 OneWeb haberleşme uydusununun başarıyla uzaya fırlatıldığını duyurdu. 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T03:11+0300
2021-10-15T03:11+0300
dünya
ingiltere
uzay
roscosmos
uydu
oneweb
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Roscosmos'un açıklamasına göre fırlatma işlemi, Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'ndeki Vostoçnıy Uzay Üssü'nden gerçekleştirildi.Soyuz-2.1 a roket taşıyıcının uzaya taşıdığı 36 İngiliz uydusu, Fregat tipi yardımcı motorla yörüngeye oturtuldu.Roscosmos, OneWeb uydularının gezegenin her noktasında yüksek hızlı internet erişimi sunulmasını sağlayan uzay haberleşme sistemi kurulması için tasarlandığını kaydetti.Son fırlatılan 36 uyduyla birlikte uzaya gönderilmesi planlanan 648 OneWeb uydusundan 358'i yörüngedeki yerini aldı.Uzay sektöründeki kaynakların Sputnik'e yaptığı açıklamaya göre OneWeb uyduların sonraki fırlatmaları 27 Aralık'ta Baykonur Uzay Üssü'nden, 6 Ocak 2022'de Kourou Uzay Üssü'nden ve 27 Ocak 2022'de yine Baykonur Uzay Üssü'nden gerçekleştirilecek.
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ingiltere, uzay, roscosmos, uydu, oneweb

Roscosmos, İngiltere'ye ait 36 OneWeb haberleşme uydusununu uzaya gönderdi

03:11 15.10.2021
© Sputnik / Roscosmos / RSC Energia'nın basın servisi / Fotoğraf bankasına gir36 OneWeb haberleşme uydusunu
36 OneWeb haberleşme uydusunu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© Sputnik / Roscosmos / RSC Energia'nın basın servisi
/
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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), İngiltere'ye ait 36 OneWeb haberleşme uydusununun başarıyla uzaya fırlatıldığını duyurdu.
Roscosmos'un açıklamasına göre fırlatma işlemi, Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'ndeki Vostoçnıy Uzay Üssü'nden gerçekleştirildi.
Soyuz-2.1 a roket taşıyıcının uzaya taşıdığı 36 İngiliz uydusu, Fregat tipi yardımcı motorla yörüngeye oturtuldu.
Roscosmos, OneWeb uydularının gezegenin her noktasında yüksek hızlı internet erişimi sunulmasını sağlayan uzay haberleşme sistemi kurulması için tasarlandığını kaydetti.
Son fırlatılan 36 uyduyla birlikte uzaya gönderilmesi planlanan 648 OneWeb uydusundan 358'i yörüngedeki yerini aldı.
Uzay sektöründeki kaynakların Sputnik'e yaptığı açıklamaya göre OneWeb uyduların sonraki fırlatmaları 27 Aralık'ta Baykonur Uzay Üssü'nden, 6 Ocak 2022'de Kourou Uzay Üssü'nden ve 27 Ocak 2022'de yine Baykonur Uzay Üssü'nden gerçekleştirilecek.
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