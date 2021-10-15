https://tr.sputniknews.com/20211015/rusyadan-lubnanli-siyasetcilere-itidal-cagrisi-1049854210.html

Rusya'dan Lübnanlı siyasetçilere itidal çağrısı

Rusya'dan Lübnanlı siyasetçilere itidal çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da tırmanan gerilimin azaltılması için ülkedeki tüm siyasetçilere birlikte çalışma çağrısı yaptı. 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T14:31+0300

2021-10-15T14:31+0300

2021-10-15T14:31+0300

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keskin nişancı

protesto

ölüm

açıklama

dışişleri bakanı

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Rus Dışişleri, Lübnan'ın başkent Beyrut'ta Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçilerinin protestoları sırasında çıkan silahlı çatışma sonrası ülkede tırmanan gerilimle ilgili açıklama yaptı.Bakanlık, "Moskova, Lübnan'da siyasi gerilimin artmasından son derece endişe duyuyor. Büyük çabalarla kurulan Najib Mikati hükümetinin bu tehlikeli meydan okumayla başa çıkacağını ve ülkedeki gerilimin daha fazla tırmanmasına izin vermeyeceğini umuyoruz. Hayatını kaybedenlerin akraba ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.Bakanlık, Lübnanlı tüm siyasetçileri itidalli ve sağduyulu hareket etmeye, ulusal gündemdeki mevcut sorunların karşılıklı saygı ve uzlaşı temelinde, dış müdahale olmadan çözümü için birlikte çalışmaya davet etti.Beyrut'ta, geçtiğimiz yıl Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Yargıç Tarek Bitar'ın görevden alınması için protesto gösterisi düzenleyen Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçileri üstüne ateş açılmasının ardından çıkan çatışmalarda 6 kişinin hayatını kaybetmiş, en az 30 kişi de yaralanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211014/lubnandaki-silahli-catismalarla-ilgili-9-kisi-gozaltina-alindi-1049835914.html

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