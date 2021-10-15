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Rusya'dan Lübnanlı siyasetçilere itidal çağrısı
Rusya'dan Lübnanlı siyasetçilere itidal çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da tırmanan gerilimin azaltılması için ülkedeki tüm siyasetçilere birlikte çalışma çağrısı yaptı. 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T14:31+0300
2021-10-15T14:31+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
lübnan
saldırı
keskin nişancı
protesto
ölüm
açıklama
dışişleri bakanı
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Rus Dışişleri, Lübnan'ın başkent Beyrut'ta Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçilerinin protestoları sırasında çıkan silahlı çatışma sonrası ülkede tırmanan gerilimle ilgili açıklama yaptı.Bakanlık, "Moskova, Lübnan'da siyasi gerilimin artmasından son derece endişe duyuyor. Büyük çabalarla kurulan Najib Mikati hükümetinin bu tehlikeli meydan okumayla başa çıkacağını ve ülkedeki gerilimin daha fazla tırmanmasına izin vermeyeceğini umuyoruz. Hayatını kaybedenlerin akraba ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.Bakanlık, Lübnanlı tüm siyasetçileri itidalli ve sağduyulu hareket etmeye, ulusal gündemdeki mevcut sorunların karşılıklı saygı ve uzlaşı temelinde, dış müdahale olmadan çözümü için birlikte çalışmaya davet etti.Beyrut'ta, geçtiğimiz yıl Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Yargıç Tarek Bitar'ın görevden alınması için protesto gösterisi düzenleyen Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçileri üstüne ateş açılmasının ardından çıkan çatışmalarda 6 kişinin hayatını kaybetmiş, en az 30 kişi de yaralanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211014/lubnandaki-silahli-catismalarla-ilgili-9-kisi-gozaltina-alindi-1049835914.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, lübnan, saldırı, keskin nişancı, protesto, ölüm, açıklama, dışişleri bakanı, cinayet

Rusya'dan Lübnanlı siyasetçilere itidal çağrısı

14:31 15.10.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRBeyrut Limanı patlamasını soruşturan yargıcı protestoya giden Hizbullah destekçilerine kanlı saldırının ardından başkent sokaklarına Lübnan ordusu konuşlandırıldı.
Beyrut Limanı patlamasını soruşturan yargıcı protestoya giden Hizbullah destekçilerine kanlı saldırının ardından başkent sokaklarına Lübnan ordusu konuşlandırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da tırmanan gerilimin azaltılması için ülkedeki tüm siyasetçilere birlikte çalışma çağrısı yaptı.
Rus Dışişleri, Lübnan'ın başkent Beyrut'ta Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçilerinin protestoları sırasında çıkan silahlı çatışma sonrası ülkede tırmanan gerilimle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık, "Moskova, Lübnan'da siyasi gerilimin artmasından son derece endişe duyuyor. Büyük çabalarla kurulan Najib Mikati hükümetinin bu tehlikeli meydan okumayla başa çıkacağını ve ülkedeki gerilimin daha fazla tırmanmasına izin vermeyeceğini umuyoruz. Hayatını kaybedenlerin akraba ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Lübnanlı tüm siyasetçileri itidalli ve sağduyulu hareket etmeye, ulusal gündemdeki mevcut sorunların karşılıklı saygı ve uzlaşı temelinde, dış müdahale olmadan çözümü için birlikte çalışmaya davet etti.

Beyrut'ta, geçtiğimiz yıl Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Yargıç Tarek Bitar'ın görevden alınması için protesto gösterisi düzenleyen Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçileri üstüne ateş açılmasının ardından çıkan çatışmalarda 6 kişinin hayatını kaybetmiş, en az 30 kişi de yaralanmıştı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçilerinin protestoları sırasında çıkan silahlı çatışmayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
DÜNYA
Lübnan’daki silahlı çatışmalarla ilgili 9 kişi gözaltına alındı
Dün, 23:44
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