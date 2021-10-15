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Rusya'dan Lübnanlı siyasetçilere itidal çağrısı
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRBeyrut Limanı patlamasını soruşturan yargıcı protestoya giden Hizbullah destekçilerine kanlı saldırının ardından başkent sokaklarına Lübnan ordusu konuşlandırıldı.
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da tırmanan gerilimin azaltılması için ülkedeki tüm siyasetçilere birlikte çalışma çağrısı yaptı.
Rus Dışişleri, Lübnan'ın başkent Beyrut'ta Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçilerinin protestoları sırasında çıkan silahlı çatışma sonrası ülkede tırmanan gerilimle ilgili açıklama yaptı.
Bakanlık, "Moskova, Lübnan'da siyasi gerilimin artmasından son derece endişe duyuyor. Büyük çabalarla kurulan Najib Mikati hükümetinin bu tehlikeli meydan okumayla başa çıkacağını ve ülkedeki gerilimin daha fazla tırmanmasına izin vermeyeceğini umuyoruz. Hayatını kaybedenlerin akraba ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakanlık, Lübnanlı tüm siyasetçileri itidalli ve sağduyulu hareket etmeye, ulusal gündemdeki mevcut sorunların karşılıklı saygı ve uzlaşı temelinde, dış müdahale olmadan çözümü için birlikte çalışmaya davet etti.
Beyrut'ta, geçtiğimiz yıl Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Yargıç Tarek Bitar'ın görevden alınması için protesto gösterisi düzenleyen Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçileri üstüne ateş açılmasının ardından çıkan çatışmalarda 6 kişinin hayatını kaybetmiş, en az 30 kişi de yaralanmıştı.
Bakanlık, "Moskova, Lübnan'da siyasi gerilimin artmasından son derece endişe duyuyor. Büyük çabalarla kurulan Najib Mikati hükümetinin bu tehlikeli meydan okumayla başa çıkacağını ve ülkedeki gerilimin daha fazla tırmanmasına izin vermeyeceğini umuyoruz. Hayatını kaybedenlerin akraba ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakanlık, Lübnanlı tüm siyasetçileri itidalli ve sağduyulu hareket etmeye, ulusal gündemdeki mevcut sorunların karşılıklı saygı ve uzlaşı temelinde, dış müdahale olmadan çözümü için birlikte çalışmaya davet etti.
Beyrut'ta, geçtiğimiz yıl Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Yargıç Tarek Bitar'ın görevden alınması için protesto gösterisi düzenleyen Hizbullah ve Şii Emel Hareketi destekçileri üstüne ateş açılmasının ardından çıkan çatışmalarda 6 kişinin hayatını kaybetmiş, en az 30 kişi de yaralanmıştı.