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https://tr.sputniknews.com/20211015/suriyeden-gelen-otomobilde-290-bicak-ile-40-musta-ele-gecirildi-1049836733.html
Suriye’den gelen otomobilde 290 bıçak ile 40 muşta ele geçirildi
Suriye’den gelen otomobilde 290 bıçak ile 40 muşta ele geçirildi
Suriye'den gelen ve Akçakale Gümrük Kapısı’nda durdurulan otomobilde 290 sustalı bıçak ile 40 muşta ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. 15.10.2021, Sputnik Türkiye
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suriye
türkiye
akçakale
tel abyad
bıçak
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Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad kentinden Akçakale Gümrük Kapısı'na giriş yapan otomobili şüphe üzerine durdudu.Yapılan aramada otomobilin stepne ve çamurluk gibi kısımlarına gizlenmiş 290 sustalı bıçak ile 40 muşta ele geçirildi.Bıçak ile muştalara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan otomobili sürücüsünü gözaltına aldı.
türkiye
suriye
akçakale
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suriye, türkiye, akçakale, tel abyad, bıçak, muşta

Suriye’den gelen otomobilde 290 bıçak ile 40 muşta ele geçirildi

00:10 15.10.2021
© İHASuriye’den gelen otomobilde 290 bıçak ile 40 muşta ele geçirildi
Suriye’den gelen otomobilde 290 bıçak ile 40 muşta ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© İHA
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Suriye'den gelen ve Akçakale Gümrük Kapısı’nda durdurulan otomobilde 290 sustalı bıçak ile 40 muşta ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad kentinden Akçakale Gümrük Kapısı'na giriş yapan otomobili şüphe üzerine durdudu.
Yapılan aramada otomobilin stepne ve çamurluk gibi kısımlarına gizlenmiş 290 sustalı bıçak ile 40 muşta ele geçirildi.
Bıçak ile muştalara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan otomobili sürücüsünü gözaltına aldı.
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