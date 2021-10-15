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https://tr.sputniknews.com/20211015/suriyeden-gelen-otomobilde-290-bicak-ile-40-musta-ele-gecirildi-1049836733.html
Suriye’den gelen otomobilde 290 bıçak ile 40 muşta ele geçirildi
Suriye’den gelen otomobilde 290 bıçak ile 40 muşta ele geçirildi
Suriye'den gelen ve Akçakale Gümrük Kapısı’nda durdurulan otomobilde 290 sustalı bıçak ile 40 muşta ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T00:10+0300
2021-10-15T00:10+0300
2021-10-15T00:10+0300
türkiye
suriye
türkiye
akçakale
tel abyad
bıçak
muşta
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Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad kentinden Akçakale Gümrük Kapısı'na giriş yapan otomobili şüphe üzerine durdudu.Yapılan aramada otomobilin stepne ve çamurluk gibi kısımlarına gizlenmiş 290 sustalı bıçak ile 40 muşta ele geçirildi.Bıçak ile muştalara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan otomobili sürücüsünü gözaltına aldı.
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suriye, türkiye, akçakale, tel abyad, bıçak, muşta
Suriye’den gelen otomobilde 290 bıçak ile 40 muşta ele geçirildi
Suriye'den gelen ve Akçakale Gümrük Kapısı’nda durdurulan otomobilde 290 sustalı bıçak ile 40 muşta ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad kentinden Akçakale Gümrük Kapısı'na giriş yapan otomobili şüphe üzerine durdudu.
Yapılan aramada otomobilin stepne ve çamurluk gibi kısımlarına gizlenmiş 290 sustalı bıçak ile 40 muşta ele geçirildi.
Bıçak ile muştalara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan otomobili sürücüsünü gözaltına aldı.