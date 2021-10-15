https://tr.sputniknews.com/20211015/trafik-polisi-kacmak-isteyen-otomobilin-kapisinda-suruklendi-1049844228.html

Trafik polisi, kaçmak isteyen otomobilin kapısında sürüklendi

Trafik polisi, kaçmak isteyen otomobilin kapısında sürüklendi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafik kontrolünden kaçmaya çalışan bir otomobili durdurmak isteyen trafik polisi, araçla birlikte sürüklenerek yere düşmesi sonucu... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

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kaza

trafik polisi

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafik kontrolünden kaçmaya çalışan bir otomobili durdurmak isteyen trafik polisi, araçla birlikte sürüklenerek yere düşmesi sonucu yaralandı. Olay anı ise kent güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.Edinilen bilgiye göre, rutin trafik uygulaması yapan trafik polisleri, 06 CHP 50 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolü yapmak isteyen trafik polislerinin belgelerini istediği sürücü ise aniden gaza basarak kontrol noktasından kaçmaya başladı. Otomobili durdurmak için aracın kapısına tutunan trafik polisi ise bir süre araçla birlikte sürüklendikten sonra yere düşerek yaralandı.Sürüklenen polis yere düşerek yaralandıVücudunda kırıklar oluşarak yaralanan polis, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kaçan aracı yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan takip neticesinde otomobil, 4 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu. Kaçan sürücüyü yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.Polisin sürüklendiği anlar kameraya yansıdıÖte yandan trafik polisinin yaralandığı anlar ise kent güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde, trafik polislerince durdurulan otomobil, sürücünün aniden gaza basması neticesinde kaçmaya başlıyor. Görüntülerin devamında ise otomobilin kapısına tutunarak sürüklenen polis, yere düşerek yaralanıyor. Yere düşen meslektaşlarını gören diğer polisler ise telsizleyardım istiyor.

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kocaeli, izmit, kaza, trafik polisi