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https://tr.sputniknews.com/20211015/trafik-polisi-kacmak-isteyen-otomobilin-kapisinda-suruklendi-1049844228.html
Trafik polisi, kaçmak isteyen otomobilin kapısında sürüklendi
Trafik polisi, kaçmak isteyen otomobilin kapısında sürüklendi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafik kontrolünden kaçmaya çalışan bir otomobili durdurmak isteyen trafik polisi, araçla birlikte sürüklenerek yere düşmesi sonucu... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T10:11+0300
2021-10-15T10:11+0300
türkiye
kocaeli
izmit
kaza
trafik polisi
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafik kontrolünden kaçmaya çalışan bir otomobili durdurmak isteyen trafik polisi, araçla birlikte sürüklenerek yere düşmesi sonucu yaralandı. Olay anı ise kent güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.Edinilen bilgiye göre, rutin trafik uygulaması yapan trafik polisleri, 06 CHP 50 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolü yapmak isteyen trafik polislerinin belgelerini istediği sürücü ise aniden gaza basarak kontrol noktasından kaçmaya başladı. Otomobili durdurmak için aracın kapısına tutunan trafik polisi ise bir süre araçla birlikte sürüklendikten sonra yere düşerek yaralandı.Sürüklenen polis yere düşerek yaralandıVücudunda kırıklar oluşarak yaralanan polis, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kaçan aracı yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan takip neticesinde otomobil, 4 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu. Kaçan sürücüyü yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.Polisin sürüklendiği anlar kameraya yansıdıÖte yandan trafik polisinin yaralandığı anlar ise kent güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde, trafik polislerince durdurulan otomobil, sürücünün aniden gaza basması neticesinde kaçmaya başlıyor. Görüntülerin devamında ise otomobilin kapısına tutunarak sürüklenen polis, yere düşerek yaralanıyor. Yere düşen meslektaşlarını gören diğer polisler ise telsizleyardım istiyor.
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kocaeli, izmit, kaza, trafik polisi

Trafik polisi, kaçmak isteyen otomobilin kapısında sürüklendi

10:11 15.10.2021
© İHATrafik polisi, kaçmak isteyen otomobilin kapısında sürüklendi
Trafik polisi, kaçmak isteyen otomobilin kapısında sürüklendi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© İHA
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafik kontrolünden kaçmaya çalışan bir otomobili durdurmak isteyen trafik polisi, araçla birlikte sürüklenerek yere düşmesi sonucu yaralandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafik kontrolünden kaçmaya çalışan bir otomobili durdurmak isteyen trafik polisi, araçla birlikte sürüklenerek yere düşmesi sonucu yaralandı. Olay anı ise kent güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, rutin trafik uygulaması yapan trafik polisleri, 06 CHP 50 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolü yapmak isteyen trafik polislerinin belgelerini istediği sürücü ise aniden gaza basarak kontrol noktasından kaçmaya başladı. Otomobili durdurmak için aracın kapısına tutunan trafik polisi ise bir süre araçla birlikte sürüklendikten sonra yere düşerek yaralandı.

Sürüklenen polis yere düşerek yaralandı

Vücudunda kırıklar oluşarak yaralanan polis, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kaçan aracı yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan takip neticesinde otomobil, 4 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu. Kaçan sürücüyü yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Polisin sürüklendiği anlar kameraya yansıdı

Öte yandan trafik polisinin yaralandığı anlar ise kent güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde, trafik polislerince durdurulan otomobil, sürücünün aniden gaza basması neticesinde kaçmaya başlıyor. Görüntülerin devamında ise otomobilin kapısına tutunarak sürüklenen polis, yere düşerek yaralanıyor. Yere düşen meslektaşlarını gören diğer polisler ise telsizleyardım istiyor.
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