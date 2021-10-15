Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211015/turkiyeden-hentbol-macinda-kizil-yildiz-taraftarlarinca-irkci-sloganlar-atilmasina-iliskin-aciklama-1049837969.html
Türkiye'den hentbol maçında Kızıl Yıldız taraftarlarınca ırkçı sloganlar atılmasına ilişkin açıklama
Türkiye'den hentbol maçında Kızıl Yıldız taraftarlarınca ırkçı sloganlar atılmasına ilişkin açıklama
Türkiye, Belgrad'da Kızıl Yıldız taraftarlarınca atılan ırkçı sloganlarla ilgili açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Yeni Pazar spor... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T01:09+0300
2021-10-15T01:09+0300
türkiye
türkiye
sırbistan
tanju bilgiç
dışişleri bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/19/1044817904_0:0:2646:1489_1920x0_80_0_0_2168bbe7ed1e6bb0705fc42ca9a1ff7d.jpg
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Kızıl Yıldız ve Yeni Pazar spor kulüpleri arasında yapılan hentbol maçında Kızıl Yıldız taraftarlarınca ırkçı sloganlar atılmasına ve savaş suçlularının posterlerinin açılmasına ilişkin açıklama yaptıBilgiç, Yeni Pazar ve Kızıl Yıldız kulüpleri arasında oynanan hentbol müsabakasında yaşanan olaylar hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.Bilgiç, Belgrad’da Kızıl Yıldız ve Yeni Pazar Spor kulüpleri arasında oynanan hentbol maçında Kızıl Yıldız taraftarlarınca ırkçı sloganlar atılmasına ve savaş suçlularının posterlerinin açılmasına karşı herhangi bir önlem alınmamasına ve olayların failleri hakkında herhangi bir işlem yapılmamasına tepki olarak Yeni Pazar spor kulübünün bugün Sırbistan Hentbol Süper Ligi’nden çekilme kararı aldığını üzüntüyle öğrendiklerini belirtti."Son zamanlarda Yeni Pazar spor kulüplerinin oynadığı müsabakalarda maruz kaldığı spor ruhuyla bağdaşmayan, ırkçı yaklaşımlardan endişe duyuyoruz. Atılan sloganların Boşnak kardeşlerimizin yanı sıra, bölgeyle ortak tarihimizin anılarını da tahkir eder nitelikte olması üzüntü vericidir" ifadelerini kullanan Bilgiç, sporun toplumlar arası barış ve dostluğun güçlenmesi için bir araç olduğunu düşündüklerini, bu olayların sorumlularının en kısa sürede cezalandırılacağına inandıklarını aktardı.Bilgiç "Bu vesileyle, savaş suçlularının yargı önüne çıkarılmasının bölgede toplumsal barış ve uzlaşının temini ve benzer suçların önlenmesi için önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz" ifadesini kullandı.
türkiye
sırbistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/19/1044817904_0:0:2646:1985_1920x0_80_0_0_8787906bd5ca2f032142db47f468a45c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, sırbistan, tanju bilgiç, dışişleri bakanlığı

Türkiye'den hentbol maçında Kızıl Yıldız taraftarlarınca ırkçı sloganlar atılmasına ilişkin açıklama

01:09 15.10.2021
© Fotoğraf : Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Sayın Tanju Bilgiç
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Sayın Tanju Bilgiç - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© Fotoğraf : Dışişleri Bakanlığı
Abone ol
Türkiye, Belgrad'da Kızıl Yıldız taraftarlarınca atılan ırkçı sloganlarla ilgili açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Yeni Pazar spor kulüplerinin oynadığı müsabakalarda maruz kaldığı, ırkçı yaklaşımlardan endişe duyuyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Kızıl Yıldız ve Yeni Pazar spor kulüpleri arasında yapılan hentbol maçında Kızıl Yıldız taraftarlarınca ırkçı sloganlar atılmasına ve savaş suçlularının posterlerinin açılmasına ilişkin açıklama yaptı
Bilgiç, Yeni Pazar ve Kızıl Yıldız kulüpleri arasında oynanan hentbol müsabakasında yaşanan olaylar hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.
Bilgiç, Belgrad’da Kızıl Yıldız ve Yeni Pazar Spor kulüpleri arasında oynanan hentbol maçında Kızıl Yıldız taraftarlarınca ırkçı sloganlar atılmasına ve savaş suçlularının posterlerinin açılmasına karşı herhangi bir önlem alınmamasına ve olayların failleri hakkında herhangi bir işlem yapılmamasına tepki olarak Yeni Pazar spor kulübünün bugün Sırbistan Hentbol Süper Ligi’nden çekilme kararı aldığını üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.
"Son zamanlarda Yeni Pazar spor kulüplerinin oynadığı müsabakalarda maruz kaldığı spor ruhuyla bağdaşmayan, ırkçı yaklaşımlardan endişe duyuyoruz. Atılan sloganların Boşnak kardeşlerimizin yanı sıra, bölgeyle ortak tarihimizin anılarını da tahkir eder nitelikte olması üzüntü vericidir" ifadelerini kullanan Bilgiç, sporun toplumlar arası barış ve dostluğun güçlenmesi için bir araç olduğunu düşündüklerini, bu olayların sorumlularının en kısa sürede cezalandırılacağına inandıklarını aktardı.
Bilgiç "Bu vesileyle, savaş suçlularının yargı önüne çıkarılmasının bölgede toplumsal barış ve uzlaşının temini ve benzer suçların önlenmesi için önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz" ifadesini kullandı.
100001
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:35Ataşehir'de metro istasyonu ve park olarak görülen taşınmazın satışa çıkarılması teklifi reddedildi
01:25Lugansk’ın JCCC temsilciliği, Kiev ile temasları askıya aldığını duyurdu
01:22Lavrov: Azerbaycan’dan esirlerin geri gönderilmesi konusu yakında çözülecek
01:17Macaristan: Teknik olarak TürkAkım’dan daha fazla gaz alabiliriz
01:155 bin lira maaş ile çalışacak çoban bulamıyorlar
01:11Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile ‘nükleer anlaşmayı’ görüştü
01:09Türkiye'den hentbol maçında Kızıl Yıldız taraftarlarınca ırkçı sloganlar atılmasına ilişkin açıklama
00:47Güney Afrika'da annesi tarafından mezara gömülen bebek kurtarıldı
00:45ABD'de Moderna aşısının üçüncü dozuna ilk onay
00:33Biden'dan 'Kovid-19 aşısı' açıklaması: Zorunluluk işe yarıyor
00:27Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Bağışıklığını kaybeden insan sayısı aşılanan sayısından fazla
00:26Newcastle United'ın çılgın Alman planı
00:10Suriye’den gelen otomobilde 290 bıçak ile 40 muşta ele geçirildi
00:02Lübnan'daki Şii Emel Hareketi: Beyrut'ta çıkan çatışmalarda 3 mensubumuz öldürüldü
DünCumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla Hollanda'daki UDB yöneticileri ve Türk gazetecilere seslendi
DünFransa'dan balıkçı sorunu nedeniyle İngiltere'ye 'misilleme' tehdidi
DünLübnan’daki silahlı çatışmalarla ilgili 9 kişi gözaltına alındı
DünDSÖ: Daha fazla fiziksel aktivite yılda 5 milyon ölümü engelleyebilir
DünYeniden aday olan İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 'Feyzioğlu’nu değiştirmek tarihi görevimiz'
DünPortekiz, 16 yaş altına boğa güreşlerini arenada izlemeyi yasakladı