https://tr.sputniknews.com/20211016/adanada-iki-grup-arasinda-silahli-catisma--1049887220.html

Adana'da iki grup arasında silahlı çatışma

Adana'da iki grup arasında silahlı çatışma

Adana’da iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma çevrede yaşayanlar tarafından görüntü altına alındı. 16.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

adana

silah

silahlı çatışma

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Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma sonrasında gruplar sokak içerisinde dağıldı ve silahlı çatışma yaşandı. Taraflar birbirlerine silahlarla ateş ederken, mahallede büyük panik yaşandı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre yaşanan silahlı çatışma anları film sahnelerini aratmadı. Taraflar saklanarak, duvarları siper olarak kullanarak birbirlerine defalarca ateş etti. Bir süre sonra silah sesleri kesilirken, mahallede bulunanlar polis ekiplerini arayıp yardım istedi.

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adana, silah, silahlı çatışma