https://tr.sputniknews.com/20211016/bingolde-piyasa-degeri-45-milyon-tl-olan-uyusturucu-ele-gecirildi-1049883636.html

Bingöl’de piyasa değeri 4.5 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl’de piyasa değeri 4.5 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl'de, jandarma tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu 4.5 milyon TL değerinde 11 kilo 600 gram metamfetamin ve 11 kilo esrar ele geçirildi... 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T17:22+0300

2021-10-16T17:22+0300

2021-10-16T17:26+0300

türkiye

bingöl

metamfetamin

uyuşturucu

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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, önceki gün kent merkezi ve ilçe kırsalında, istihbarat doğrultusunda, yol kontrol noktalarında 2 araç durduruldu. Araçlar, ‘İmla’, ‘Ezber’ ve ‘Unsur’ isimli uyuşturucu madde arama köpekleriyle arandı.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre uzman köpeklerin araçların bazı noktalarında tepki vermesi üzerine gizli bölmeler tespit edildi. Uzman ekiplerce araçların bazı parçaları söküldü. Aramalarda 11 kilo 600 gram metamfetamin, 10 kilo 500 gram kubar esrar ve 582 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.Uyuşturucuların piyasa değerinin 4.5 milyon TL olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı

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bingöl, metamfetamin, uyuşturucu