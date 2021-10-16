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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı ile Huber Köşkü'nde görüştü. 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T19:52+0300
2021-10-16T19:52+0300
2021-10-16T19:53+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
huber köşkü
ampute milli takımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüşmesinin ardından Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti. Huber Köşkü'nde gerçekleşen kabulde milli takım oyuncularının yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de hazır bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20210919/turkiye-milli-ampute-takimi-avrupa-sampiyonu-oldu-1049049277.html
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recep tayyip erdoğan, huber köşkü, ampute milli takımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı ile bir araya geldi 19:52 16.10.2021 (güncellendi: 19:53 16.10.2021)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı ile Huber Köşkü'nde görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüşmesinin ardından
Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti.
Huber Köşkü'nde gerçekleşen kabulde milli takım oyuncularının yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de hazır bulundu.