https://tr.sputniknews.com/20211016/cumhurbaskani-erdogan-ampute-futbol-milli-takimi-ile-bir-araya-geldi-1049886666.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı ile Huber Köşkü'nde görüştü. 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T19:52+0300

2021-10-16T19:52+0300

2021-10-16T19:53+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

huber köşkü

ampute milli takımı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüşmesinin ardından Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti. Huber Köşkü'nde gerçekleşen kabulde milli takım oyuncularının yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de hazır bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20210919/turkiye-milli-ampute-takimi-avrupa-sampiyonu-oldu-1049049277.html

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recep tayyip erdoğan, huber köşkü, ampute milli takımı