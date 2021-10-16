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https://tr.sputniknews.com/20211016/cumhurbaskani-erdoganin-afrika-ziyareti-yarin-basliyor-1049887780.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyareti yarın başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyareti yarın başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 ülkeyi kapsayan ve 4 gün sürecek Afrika ziyareti yarın başlıyor. Erdoğan'ın Angola ve Togo ziyaretleri, Türkiye'den bu ülkelere... 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T20:43+0300
2021-10-16T20:43+0300
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recep tayyip erdoğan
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angola
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarının daveti üzerine 17-20 Ekim'de Angola, Togo ve Nijerya'ya gidecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Angola'yı ziyaretinin, Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olduğu belirtildi.Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun 27-28 Temmuz 2021'de Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretle ivme kazanan siyasi ve ekonomik ilişkilerin, bu tarihi ziyaretle daha ileri noktaya taşınacağı ifade edildi.Togo'ya yapılacak ziyaretin de yine Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olması hasebiyle tarihi nitelik arz ettiği belirtilen açıklamada, Lome'de gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm veçheleriyle ele alınacağı, işbirliğinin pekiştirilmesi üzerinde durulacağı bildirildi.Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turunun son durağında köklü ve güçlü ilişkilere sahip olunan Nijerya'yı ziyaret edeceği, Abuja'da yapılacak resmi temaslarda mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımların değerlendirileceği kaydedildi.Ziyaretlerin, liderlerin, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunmalarına da imkan tanıyacağı belirtildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Angola'yı ziyaretleri sırasında Angola Ulusal Meclisi'ne hitapta bulunacağı ifade edilen açıklamada, Angola ve Nijerya'da ziyaretler marjında düzenlenecek İş Forumlarında iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelmesinin de öngörüldüğü bildirildi.
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recep tayyip erdoğan, türkiye, angola, togo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyareti yarın başlıyor

20:43 16.10.2021
© AA / Murat KulaTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© AA / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 ülkeyi kapsayan ve 4 gün sürecek Afrika ziyareti yarın başlıyor. Erdoğan'ın Angola ve Togo ziyaretleri, Türkiye'den bu ülkelere Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaretler olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarının daveti üzerine 17-20 Ekim'de Angola, Togo ve Nijerya'ya gidecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Angola'yı ziyaretinin, Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olduğu belirtildi.
Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun 27-28 Temmuz 2021'de Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretle ivme kazanan siyasi ve ekonomik ilişkilerin, bu tarihi ziyaretle daha ileri noktaya taşınacağı ifade edildi.
Togo'ya yapılacak ziyaretin de yine Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olması hasebiyle tarihi nitelik arz ettiği belirtilen açıklamada, Lome'de gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm veçheleriyle ele alınacağı, işbirliğinin pekiştirilmesi üzerinde durulacağı bildirildi.
Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turunun son durağında köklü ve güçlü ilişkilere sahip olunan Nijerya'yı ziyaret edeceği, Abuja'da yapılacak resmi temaslarda mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımların değerlendirileceği kaydedildi.
Ziyaretlerin, liderlerin, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunmalarına da imkan tanıyacağı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Angola'yı ziyaretleri sırasında Angola Ulusal Meclisi'ne hitapta bulunacağı ifade edilen açıklamada, Angola ve Nijerya'da ziyaretler marjında düzenlenecek İş Forumlarında iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelmesinin de öngörüldüğü bildirildi.
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