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Davutoğlu: Kürtçenin her yerde özgürce konuşulabildiği bir dönem başlatacağız
Davutoğlu: Kürtçenin her yerde özgürce konuşulabildiği bir dönem başlatacağız
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Kürtçenin her yerde özgürce konuşulabildiği ve bu bağlamda kimsenin dili, dini, ırkı, adeti, geçmişi, kimliği... 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T02:29+0300
2021-10-16T02:29+0300
türkiye
ahmet davutoğlu
kürtçe
kürtler
aleviler
gelecek partisi
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Van'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Davutoğlu, ülkede adalet, insan hakları ve gelir dağılımında devrim niteliğinde yenilikler yapacaklarını söyledi.AA'nın haberine göreCesaret, samimiyet, dürüstlük ilkeleriyle yola çıktıklarını anlatan Davutoğlu, şöyle dedi:"Kürtçenin her yerde özgürce konuşulabildiği ve bu bağlamda kimsenin dili, dini, ırkı, adeti, geçmişi, kimliği dolayısıyla ötekileştirilmediği bir dönem başlatacağız" diyen Davutoğlu, "Bu aynı zamanda tüm toplum kesimi için olacak. Bunu yapmak zorundayız. Cumhuriyetimizin demokrasi ile taçlandırılması ancak ve ancak böyle olur" ifadesini kullandı.Sivil toplum örgütü temsilcileri ile kanaat önderleri de ülkenin ve kentin sorunlarını dile getirdi.
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ahmet davutoğlu, kürtçe, kürtler, aleviler, gelecek partisi

Davutoğlu: Kürtçenin her yerde özgürce konuşulabildiği bir dönem başlatacağız

02:29 16.10.2021
© AAGelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© AA
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Kürtçenin her yerde özgürce konuşulabildiği ve bu bağlamda kimsenin dili, dini, ırkı, adeti, geçmişi, kimliği dolayısıyla ötekileştirilmediği bir dönem başlatacağız" ifadelerini kullandı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Van'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.
Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Davutoğlu, ülkede adalet, insan hakları ve gelir dağılımında devrim niteliğinde yenilikler yapacaklarını söyledi.
AA'nın haberine göreCesaret, samimiyet, dürüstlük ilkeleriyle yola çıktıklarını anlatan Davutoğlu, şöyle dedi:
"Cumhurbaşkanına göre Kürt sorunu yok. Kürt sorunu ne zaman biter biliyor musunuz, Türkiye'de yaşayan Kürt vatandaşlarımız 'biz bu ülkenin eşit, onurlu vatandaşları olarak sorunlarımızı hallettik' dedikleri zaman biter. Sorunun doğrudan muhatabını anlamadan, onunla oturup konuşmadan sorun çözülmez. Kürt sorununu hiçbir şekilde milli beka sorunu haline getirmeyin. Kürtler de Aleviler de Sünniler de Türkler de Yörükler de hepsi, bu ülkenin eşit vatandaşı."
"Kürtçenin her yerde özgürce konuşulabildiği ve bu bağlamda kimsenin dili, dini, ırkı, adeti, geçmişi, kimliği dolayısıyla ötekileştirilmediği bir dönem başlatacağız" diyen Davutoğlu, "Bu aynı zamanda tüm toplum kesimi için olacak. Bunu yapmak zorundayız. Cumhuriyetimizin demokrasi ile taçlandırılması ancak ve ancak böyle olur" ifadesini kullandı.
Sivil toplum örgütü temsilcileri ile kanaat önderleri de ülkenin ve kentin sorunlarını dile getirdi.
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