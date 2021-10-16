https://tr.sputniknews.com/20211016/davutoglu-kurtcenin-her-yerde-ozgurce-konusulabildigi-bir-donem-baslatacagiz-1049873748.html

Davutoğlu: Kürtçenin her yerde özgürce konuşulabildiği bir dönem başlatacağız

Davutoğlu: Kürtçenin her yerde özgürce konuşulabildiği bir dönem başlatacağız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Kürtçenin her yerde özgürce konuşulabildiği ve bu bağlamda kimsenin dili, dini, ırkı, adeti, geçmişi, kimliği... 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T02:29+0300

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türkiye

ahmet davutoğlu

kürtçe

kürtler

aleviler

gelecek partisi

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Van'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Davutoğlu, ülkede adalet, insan hakları ve gelir dağılımında devrim niteliğinde yenilikler yapacaklarını söyledi.AA'nın haberine göreCesaret, samimiyet, dürüstlük ilkeleriyle yola çıktıklarını anlatan Davutoğlu, şöyle dedi:"Kürtçenin her yerde özgürce konuşulabildiği ve bu bağlamda kimsenin dili, dini, ırkı, adeti, geçmişi, kimliği dolayısıyla ötekileştirilmediği bir dönem başlatacağız" diyen Davutoğlu, "Bu aynı zamanda tüm toplum kesimi için olacak. Bunu yapmak zorundayız. Cumhuriyetimizin demokrasi ile taçlandırılması ancak ve ancak böyle olur" ifadesini kullandı.Sivil toplum örgütü temsilcileri ile kanaat önderleri de ülkenin ve kentin sorunlarını dile getirdi.

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ahmet davutoğlu, kürtçe, kürtler, aleviler, gelecek partisi