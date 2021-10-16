https://tr.sputniknews.com/20211016/emine-erdogan-gozyaslarini-tutamadi-cocuklarin-sesi-feryatlara-degil-en-cok-kahkahalara-yakisir-1049883190.html

Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı: 'Çocukların sesi feryatlara değil en çok kahkahalara yakışır'

Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı: 'Çocukların sesi feryatlara değil en çok kahkahalara yakışır'

Emine Erdoğan, "Üzeri silah dolu İsrail askerinin karşısında küçücük yumruğunu kaldırmak zorunda kalan kız çocukları hepimizin kalbini paramparça ediyor... 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T16:49+0300

2021-10-16T16:49+0300

2021-10-16T16:49+0300

yaşam

emine erdoğan

çocuk

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hepimiz Meryemiz Platformu tarafından Yenibosna'daki bir otelde düzenlenen "Kudüs'ün Meryemleri Sönmeyen Kandillerdir" konferansına katıldı.Kudüs'ün Müslümanlar için sembollerle yüklü kutsal bir mekan olduğunu söyleyen Erdoğan, Mesci-i Aksa'nın ilk kıble olduğunu hatırlatarak Müslümanlar için inşa edilen ikinci mescit olduğunu söyledi.Kudüs'ün ilahi tebliğe şahit olmuş bir peygamber şehri olduğunu vurgulayan Erdoğan, Filistin'in, Osmanlı Devleti hakimiyeti altında olduğu dönemde farklı din ve mezheplerin barış ikliminde yaşadıklarını ancak şimdi işgal altındaki bu devlette büyük insanlık kayıplarının merkezi haline geldiğini ifade etti. ​​​​​​​Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Emine Erdoğan, duygularını şöyle dile getirdi:Bu sorunun çözümünün iki ayağı olduğunu söyleyen Erdoğan, bunlardan birinin uluslararası toplumun uyanışı, diğerinin ise Müslüman ümmetinin dirilişi olduğunu kaydetti.Uluslararası toplumun sıkça dillendirdiği demokrasi, insan hakları, kadın hakları ve çocuk hakları gibi evrensel değerlerin tüm insanların ihtiyacı olduğuna işaret eden Erdoğan, ancak dünyanın yarısının bu değerlere susamış halde olduğunu aktardı.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

emine erdoğan, çocuk