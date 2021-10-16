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https://tr.sputniknews.com/20211016/emine-erdogan-gozyaslarini-tutamadi-cocuklarin-sesi-feryatlara-degil-en-cok-kahkahalara-yakisir-1049883190.html
Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı: 'Çocukların sesi feryatlara değil en çok kahkahalara yakışır'
Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı: 'Çocukların sesi feryatlara değil en çok kahkahalara yakışır'
Emine Erdoğan, "Üzeri silah dolu İsrail askerinin karşısında küçücük yumruğunu kaldırmak zorunda kalan kız çocukları hepimizin kalbini paramparça ediyor... 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T16:49+0300
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yaşam
emine erdoğan
çocuk
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hepimiz Meryemiz Platformu tarafından Yenibosna'daki bir otelde düzenlenen "Kudüs'ün Meryemleri Sönmeyen Kandillerdir" konferansına katıldı.Kudüs'ün Müslümanlar için sembollerle yüklü kutsal bir mekan olduğunu söyleyen Erdoğan, Mesci-i Aksa'nın ilk kıble olduğunu hatırlatarak Müslümanlar için inşa edilen ikinci mescit olduğunu söyledi.Kudüs'ün ilahi tebliğe şahit olmuş bir peygamber şehri olduğunu vurgulayan Erdoğan, Filistin'in, Osmanlı Devleti hakimiyeti altında olduğu dönemde farklı din ve mezheplerin barış ikliminde yaşadıklarını ancak şimdi işgal altındaki bu devlette büyük insanlık kayıplarının merkezi haline geldiğini ifade etti. ​​​​​​​Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Emine Erdoğan, duygularını şöyle dile getirdi:Bu sorunun çözümünün iki ayağı olduğunu söyleyen Erdoğan, bunlardan birinin uluslararası toplumun uyanışı, diğerinin ise Müslüman ümmetinin dirilişi olduğunu kaydetti.Uluslararası toplumun sıkça dillendirdiği demokrasi, insan hakları, kadın hakları ve çocuk hakları gibi evrensel değerlerin tüm insanların ihtiyacı olduğuna işaret eden Erdoğan, ancak dünyanın yarısının bu değerlere susamış halde olduğunu aktardı.
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emine erdoğan, çocuk

Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı: 'Çocukların sesi feryatlara değil en çok kahkahalara yakışır'

16:49 16.10.2021
© AAEmine Erdoğan
Emine Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© AA
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Emine Erdoğan, "Üzeri silah dolu İsrail askerinin karşısında küçücük yumruğunu kaldırmak zorunda kalan kız çocukları hepimizin kalbini paramparça ediyor. Çocukların sesi en çok kahkahalara yakışır kardeşlerim, çığlıklara ve feryatlara değil." dedi. Erdoğan, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hepimiz Meryemiz Platformu tarafından Yenibosna'daki bir otelde düzenlenen "Kudüs'ün Meryemleri Sönmeyen Kandillerdir" konferansına katıldı.
Kudüs'ün Müslümanlar için sembollerle yüklü kutsal bir mekan olduğunu söyleyen Erdoğan, Mesci-i Aksa'nın ilk kıble olduğunu hatırlatarak Müslümanlar için inşa edilen ikinci mescit olduğunu söyledi.
Kudüs'ün ilahi tebliğe şahit olmuş bir peygamber şehri olduğunu vurgulayan Erdoğan, Filistin'in, Osmanlı Devleti hakimiyeti altında olduğu dönemde farklı din ve mezheplerin barış ikliminde yaşadıklarını ancak şimdi işgal altındaki bu devlette büyük insanlık kayıplarının merkezi haline geldiğini ifade etti.
​​​​​​​Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Emine Erdoğan, duygularını şöyle dile getirdi:
"İnsanlık, çocuklara çevrilmiş namluların fotoğraf karelerini kendine nasıl açıklayabilir? Bazı çocukların, bir evden ya da doğumhaneden ziyade savaşta doğduğunun farkında mıyız? İnanıyorum ki çocukların şehit düştüğü bir dünyada, cehennem ateşini çok uzakta aramaya gerek yok. Bu çocuklar, başlarını kaldırdıklarında uçan balonları değil, gökten yağan bombaları görüyorlar. Üzeri silah dolu bir İsrail askerinin karşısında, küçücük yumruğunu kaldırmak zorunda kalan kız çocukları, hepimizin kalbini paramparça ediyor. Çocukların sesi en çok kahkahalara yakışır kardeşlerim, çığlıklara ve feryatlara değil. Onların gülmesini, parklarda oynamasını sağlamak boynumuzun borcudur."
Bu sorunun çözümünün iki ayağı olduğunu söyleyen Erdoğan, bunlardan birinin uluslararası toplumun uyanışı, diğerinin ise Müslüman ümmetinin dirilişi olduğunu kaydetti.
Uluslararası toplumun sıkça dillendirdiği demokrasi, insan hakları, kadın hakları ve çocuk hakları gibi evrensel değerlerin tüm insanların ihtiyacı olduğuna işaret eden Erdoğan, ancak dünyanın yarısının bu değerlere susamış halde olduğunu aktardı.
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