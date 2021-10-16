https://tr.sputniknews.com/20211016/emniyetten-sel-afetinde-gorev-alan-polislerin-yasadiklarinin-anlatildigi-goruntulu-paylasim-1049887517.html

Emniyetten, sel afetinde görev alan polislerin yaşadıklarının anlatıldığı görüntülü paylaşım

Emniyetten, sel afetinde görev alan polislerin yaşadıklarının anlatıldığı görüntülü paylaşım

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM), 11 Ağustos'ta Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel afetinde görev alan polislerin yaşadıklarının anlatıldığı... 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T20:23+0300

2021-10-16T20:23+0300

2021-10-16T20:23+0300

türkiye

emniyet genel müdürlüğü

sinop

sel

sel felaketi

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EGM'nin sosyal medya hesaplarından "Sel afeti ile yüreğini ortaya koyarak mücadele eden ve milletimizi bir an olsun yalnız bırakmayanlar anlatıyor" başlığı ile yapılan paylaşımda, yaşanan sel felaketi ile müdahale anlarına ilişkin görüntülere yer verildi.Videoda, bölgede görevli personelin arama, kurtarma ve yardım faaliyetleri sırasında yaşadıklarını anlattığı görüntüler de yer aldı.

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emniyet genel müdürlüğü, sinop, sel, sel felaketi