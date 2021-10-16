https://tr.sputniknews.com/20211016/hurriyet-yazari-cekirge-yunanistanda-duzenlenen-torene-turkiyenin-atina-buyukelcisi-cagrilmamis-1049878148.html
Hürriyet yazarı Çekirge: Yunanistan'da düzenlenen törene Türkiye'nin Atina Büyükelçisi çağrılmamış
Hürriyet yazarı Çekirge: Yunanistan'da düzenlenen törene Türkiye'nin Atina Büyükelçisi çağrılmamış
Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, BioNTech'in kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in davet üzerine Yunanistan'a gittiğini, bilim insanları için... 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T11:52+0300
2021-10-16T11:52+0300
2021-10-16T11:52+0300
türkiye
yunanistan
fatih çekirge
koronavirüs
biontech
uğur şahin
özlem türeci
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Çekirge, yazısında şu ifadeleri kullandı:"Covid-19’a karşı insanlığa umut kaynağı olan Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin Yunanistan’a davet edildiler. Selanik’teki Theofano Vakfı, 13 Ekim gecesi iki bilim insanına ödül verdi. Ödülü de Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu verdi. Buraya kadar her şey çok güzel… Aynı zamanda Türk-Yunan ilişkileri için de sembolik olarak olumlu bir ödül… Ama o da ne? Gecenin ertesi günü öğreniyorum ki… Başta Almanya’nın Atina Büyükelçisi olmak üzere bazı yabancı büyükelçiler törene davet edilmiş… Ama… Türkiye’nin Atina Büyükelçisi ise çağrılmamış… 'Yok canım' dedim.Sonuçta bu bilimsel bir ödül. Üstelik Türk kökenli bilim insanları. Türk Büyükelçi çağrılsa güzel bir jest olmaz mı? Bunun politikayla ne ilgisi olabilir?...Anlayacağınız, bu kadar ezik, bu kadar düşmanca, bu kadar diplomasiden yoksun bir anlayış bu...Yunanistan açısından üzücü ve ibretlik bir durum.Bu nasıl bir kıskançlık...Neyse ki buldukları BioNTech aşısıyla insanlığa umut olan Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Atina’nın bu 'düşmanca' tavrına Selanik’te Atatürk’ün evine giderek cevap verdiler.Yüreklerimize su serptiler..."
https://tr.sputniknews.com/20211013/biontechin-kuruculari-tureci-ile-sahin-selanikte-ataturk-evini-ziyaret-etti-1049793736.html
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yunanistan, fatih çekirge, koronavirüs, biontech , uğur şahin, özlem türeci
Hürriyet yazarı Çekirge: Yunanistan'da düzenlenen törene Türkiye'nin Atina Büyükelçisi çağrılmamış
Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, BioNTech'in kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in davet üzerine Yunanistan'a gittiğini, bilim insanları için düzenlenen ödüle Türkiye’nin Atina Büyükelçisi'nin çağrılmadığını yazdı.
Çekirge, yazısında
şu ifadeleri kullandı:
"Covid-19’a karşı insanlığa umut kaynağı olan Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin Yunanistan’a davet edildiler. Selanik’teki Theofano Vakfı, 13 Ekim gecesi iki bilim insanına ödül verdi. Ödülü de Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu verdi. Buraya kadar her şey çok güzel… Aynı zamanda Türk-Yunan ilişkileri için de sembolik olarak olumlu bir ödül… Ama o da ne? Gecenin ertesi günü öğreniyorum ki… Başta Almanya’nın Atina Büyükelçisi olmak üzere bazı yabancı büyükelçiler törene davet edilmiş… Ama… Türkiye’nin Atina Büyükelçisi ise çağrılmamış… 'Yok canım' dedim.
Sonuçta bu bilimsel bir ödül. Üstelik Türk kökenli bilim insanları. Türk Büyükelçi çağrılsa güzel bir jest olmaz mı? Bunun politikayla ne ilgisi olabilir?
...
Anlayacağınız, bu kadar ezik, bu kadar düşmanca, bu kadar diplomasiden yoksun bir anlayış bu...
Yunanistan açısından üzücü ve ibretlik bir durum.
Bu nasıl bir kıskançlık...
Neyse ki buldukları BioNTech aşısıyla insanlığa umut olan Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Atina’nın bu 'düşmanca' tavrına Selanik’te Atatürk’ün evine giderek cevap verdiler.
Yüreklerimize su serptiler..."