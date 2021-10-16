Merkel’le kameralar karşısına geçen Erdoğan’dan 'direk' şakası

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapacağı görüşme için Huber Köşkü’nde bir araya geldi. Erdoğan ve Merkel, görüşme öncesinde köşkün terasına çıkarak boğazı izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'e İstanbul Boğazı ile ilgili bilgiler verdiği görüldü. Gazetecilere ve sahildeki vatandaşlara el sallayan Erdoğan ve Merkel, samimi bir sohbetin ardından tekrar köşke girdi.İHA'nın servis ettiği görüntülerde, iki ülkenin bayrağının altında fotoğraf veren liderlerin arasına bayraklardan birinin direği denk gelince muhabirlerden biri “Aranıza direk giriyor” diyerek uyarıda bulundu.Erdoğan'ın gülümseyerek aşağıya doğru, “Aramıza direk girmesi bir şey değil, başka şeyler girmesin” yanıtını veriği belirtildi.
Almanya Başbakanı Merkel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapacağı görüşme için geldiği Huber Köşkü’nde ikili basına poz verdiği sırada bayrak direğinden kaynaklanan ilginç bir diyalog yaşandı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapacağı görüşme için Huber Köşkü’nde bir araya geldi.
ErdoğanveMerkel, görüşme öncesinde köşkün terasına çıkarak boğazı izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'e İstanbul Boğazı ile ilgili bilgiler verdiği görüldü. Gazetecilere ve sahildeki vatandaşlara el sallayan Erdoğan ve Merkel, samimi bir sohbetin ardından tekrar köşke girdi.
İHA'nın servis ettiği görüntülerde, iki ülkenin bayrağının altında fotoğraf veren liderlerin arasına bayraklardan birinin direği denk gelince muhabirlerden biri “Aranıza direk giriyor” diyerek uyarıda bulundu.