https://tr.sputniknews.com/20211016/merkelle-kameralar-karsisina-gecen-erdogandan-direk-sakasi-1049888547.html

Merkel’le kameralar karşısına geçen Erdoğan’dan 'direk' şakası

Merkel’le kameralar karşısına geçen Erdoğan’dan 'direk' şakası

Almanya Başbakanı Merkel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapacağı görüşme için geldiği Huber Köşkü’nde ikili basına poz verdiği sırada bayrak direğinden... 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T21:38+0300

2021-10-16T21:38+0300

2021-10-16T21:45+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

angela merkel

direk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/1049888497_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_4e3af505f45558cb997fc8fa8adca3cd.jpg

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapacağı görüşme için Huber Köşkü’nde bir araya geldi. Erdoğan ve Merkel, görüşme öncesinde köşkün terasına çıkarak boğazı izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'e İstanbul Boğazı ile ilgili bilgiler verdiği görüldü. Gazetecilere ve sahildeki vatandaşlara el sallayan Erdoğan ve Merkel, samimi bir sohbetin ardından tekrar köşke girdi.İHA'nın servis ettiği görüntülerde, iki ülkenin bayrağının altında fotoğraf veren liderlerin arasına bayraklardan birinin direği denk gelince muhabirlerden biri “Aranıza direk giriyor” diyerek uyarıda bulundu.Erdoğan'ın gülümseyerek aşağıya doğru, “Aramıza direk girmesi bir şey değil, başka şeyler girmesin” yanıtını veriği belirtildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, angela merkel, direk