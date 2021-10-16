https://tr.sputniknews.com/20211016/meteorolojiden-6-il-icin-kuvvetli-saganak-uyarisi-1049888364.html
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop ve Samsun çevrelerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor. 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T21:30+0300
2021-10-16T21:30+0300
2021-10-16T21:30+0300
türkiye
meteoroloji
yağış
sağanak
batı karadeniz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1047998824_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_62b40b41248f53e80f2a45973c30e188.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren 18 Ekim Pazartesi sabah saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Sinop ve Samsun'da kuvvetli yağışlar pazartesi etkisini kaybedecekUyarıya göre, yarın Sinop ve Samsun çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinden itibaren yerel şekilde kuvvetli olacak.Sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Kuvvetli yağışların, Sinop'ta pazartesi sabah, Samsun'da ise pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
türkiye
batı karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1047998824_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_ddeec905299d6f861ee28d85a2201bbc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meteoroloji, yağış, sağanak, batı karadeniz
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop ve Samsun çevrelerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren 18 Ekim Pazartesi sabah saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Sinop ve Samsun'da kuvvetli yağışlar pazartesi etkisini kaybedecek
Uyarıya göre, yarın Sinop ve Samsun çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinden itibaren yerel şekilde kuvvetli olacak.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kuvvetli yağışların, Sinop'ta pazartesi sabah, Samsun'da ise pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.