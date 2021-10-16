https://tr.sputniknews.com/20211016/meteorolojiden-6-il-icin-kuvvetli-saganak-uyarisi-1049888364.html

Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop ve Samsun çevrelerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor. 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T21:30+0300

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türkiye

meteoroloji

yağış

sağanak

batı karadeniz

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren 18 Ekim Pazartesi sabah saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Sinop ve Samsun'da kuvvetli yağışlar pazartesi etkisini kaybedecekUyarıya göre, yarın Sinop ve Samsun çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinden itibaren yerel şekilde kuvvetli olacak.Sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Kuvvetli yağışların, Sinop'ta pazartesi sabah, Samsun'da ise pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

türkiye

batı karadeniz

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meteoroloji, yağış, sağanak, batı karadeniz