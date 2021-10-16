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https://tr.sputniknews.com/20211016/porno-yildizi-emily-willis-kopekle-iliskiye-girdigini-iddia-eden-meslektaslarina-dava-acti-1049879869.html
Porno yıldızı Emily Willis, 'köpekle ilişkiye girdiğini' iddia eden meslektaşlarına dava açtı
Porno yıldızı Emily Willis, 'köpekle ilişkiye girdiğini' iddia eden meslektaşlarına dava açtı
ABD'li porno yıldızı Emily Willis, kendisinin bir köpekle cinsel ilişkiye girerken videosunun olduğunu iddia eden iki meslektaşına adını lekelemeye... 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T13:43+0300
2021-10-16T13:44+0300
yaşam
porno
dava
emily willis
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My News LA'in aktardığına göre gerçek adı Litzy Lara Banulos olan Willis, Gianna Dior ve Adria Rae'nin sosyal medyada yer alan videolarda kendisinin bulunduğunu iddia ederek kariyerine zarar verdiğini iddia etti.Willis, Dior ve Rae'nin videodadaki kadınlardan birinin kendisi olduğunu iddia eden sosyal medya paylaşılarında bulunduğunu ifade etti.Mahkemeye yaptığı başvuruda iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Willis, Rae ve Dior'un tweetlerinden sonra konuyla ilgili birkaç yapımcının kendisini aradığını belirtti.Suç duyurusunda, ''Ekonomik zararın yanı sıra bu çok utanç ve stres vericiydi.Willis bir daha asla adını temize çıkaramayabilir'' denildi.Willis, Dior ve Rae'den 5 milyon dolar tazminat talep etti.
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porno, dava, emily willis

Porno yıldızı Emily Willis, 'köpekle ilişkiye girdiğini' iddia eden meslektaşlarına dava açtı

13:43 16.10.2021 (güncellendi: 13:44 16.10.2021)
© Fotoğraf : PinterestEmily Willis
Emily Willis - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
© Fotoğraf : Pinterest
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ABD'li porno yıldızı Emily Willis, kendisinin bir köpekle cinsel ilişkiye girerken videosunun olduğunu iddia eden iki meslektaşına adını lekelemeye çalıştıkları iddiasıyla dava açtı.
My News LA'in aktardığına göre gerçek adı Litzy Lara Banulos olan Willis, Gianna Dior ve Adria Rae'nin sosyal medyada yer alan videolarda kendisinin bulunduğunu iddia ederek kariyerine zarar verdiğini iddia etti.
Willis, Dior ve Rae'nin videodadaki kadınlardan birinin kendisi olduğunu iddia eden sosyal medya paylaşılarında bulunduğunu ifade etti.
Mahkemeye yaptığı başvuruda iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Willis, Rae ve Dior'un tweetlerinden sonra konuyla ilgili birkaç yapımcının kendisini aradığını belirtti.
Suç duyurusunda, ''Ekonomik zararın yanı sıra bu çok utanç ve stres vericiydi.Willis bir daha asla adını temize çıkaramayabilir'' denildi.
Willis, Dior ve Rae'den 5 milyon dolar tazminat talep etti.
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