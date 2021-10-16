https://tr.sputniknews.com/20211016/rdif-2022-yilinda-1-milyar-kisi-icin-sputnik-v-ve-sputnik-light-asisi-uretilecek-1049874750.html

RDIF: 2022 yılında 1 milyar kişi için Sputnik V ve Sputnik Light aşısı üretilecek

RDIF: 2022 yılında 1 milyar kişi için Sputnik V ve Sputnik Light aşısı üretilecek

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, önümüzdeki yıl Rusya ve diğer ülkelerdeki tesislerde 1 milyar kişiye yetecek kadar Sputnik V ve... 16.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-16T03:49+0300

2021-10-16T03:49+0300

2021-10-16T03:49+0300

koronavirüs

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

sputnik v

dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

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Fortune dergisine demeç veren Dmitriyev, şimdiye dek 4 milyar kişinin yaşadığı 70 ülkede onaylanan Sputnik V aşısının üretim hedeflerini açıkladı.Şu anda Rusya'nın ayda 40 milyondan fazla kişi için Sputnik V ve yaklaşık 60 milyon kişi için Sputnik Light üretme kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Dmitriyev, bu aydan itibaren yurtdışındaki üretim hacminin yereldeki üretimi geçeceğini vurguladı.Dmitriyev, yıl sonuna kadar söz konusu iki aşıda toplamda 700 milyon kişiye yetecek dozda üretilmiş olacağından emin olduklarını ifade etti.2022 yılına yönelik hedeflerini anlatan Dmitriyev, "Önümüzdeki yıl yaklaşık 1 milyar kişiye yetecek miktarda doz tedarik etmeyi bekliyoruz. Pazarda ana aktör olmaya çalışmıyoruz ancak elbette katkı sunmak istiyoruz" diye konuştu.Sputnik Light, Rus Sputnik V aşısının birinci dozundan oluşuyor. Hafifletilmiş bu aşının uygulanması ardından bağışıklık oluşmasını izleyen 28. günde ölçülen etkinliğinin yüzde 79.4 olduğu klinik araştırmalarda belirlenmiş durumda. Yaklaşık yüzde 80 olan etkinlik düzeyi, iki doz uygulanan birçok aşının verimlilik göstergelerinin üzerinde.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), sputnik v, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v