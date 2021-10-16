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Resmi Gazete'de yayımlandı: İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş oldu
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre; İstanbul Müftülüğü görevine, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safi Arpaguş getirildi. 16.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-16T00:14+0300
2021-10-16T00:14+0300
2021-10-16T00:36+0300
resmi gazete
türkiye
istanbul
marmara üniversitesi
safi arpaguş
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan İstanbul İl Müftülüğü görevine, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.
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resmi gazete, istanbul, marmara üniversitesi, safi arpaguş
Resmi Gazete'de yayımlandı: İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş oldu 00:14 16.10.2021 (güncellendi: 00:36 16.10.2021)
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre; İstanbul Müftülüğü görevine, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safi Arpaguş getirildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan İstanbul İl Müftülüğü görevine, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.